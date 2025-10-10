Гарік Корогодський показав свою вчительку української мови

Бізнесмен тривалий час вдосконалює мовні навички

Від початку повномасштабної війни письменник, меценат Гарік Корогодський перейшов на українську мову в публічному просторі. Паралельно він вдосконалює державну мову та бере уроки в філологині Ксенії Угненко. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі Корогодського.

Місяць тому на YouTube-каналі Корогодського вийшло півгодинне відео, на якому бізнесмен разом з видавцем, головним редактором Владом Іваненком та Ксенією Угненко вдосконалюють українську мову. Тепер же в подібному форматі письменник записав відео з філологинею та своєю старшою донькою Лізою. Відео вийде на YouTube-каналі Корогодського в суботу, 11 жовтня.

Гарік Корогодський з філологинею Ксенією Угненко (в центрі) та донькою Лізою фото: Facebook/garik.korogodskiy

В соцмережах Корогодський поділився деякими подробицями свого вдосконалення української мови. «Днями було 316-те заняття – дякую Ксенії, моїй вчительці з Харкова. Але. Я почав навчання з достатньо високо рівня. Ми з Ксенією можемо місяцями шукати питомий відповідник, щоб красиво було», – зазначив Корогодський.

Письменник наголосив: в суспільстві частіше почали говорити про те, що люди повертаються до російської. Корогодський нікого не засуджує. «Вдома ми спілкуємось російською, але всі володіють мовою і беруть уроки задля поліпшення рівня. Для себе я вирішив – у публічному просторі я виключно україномовний. Навіть за кордоном (є плани щодо стендапу та привезти виставу «Оголених»), жодного винятку», – зауважив бізнесмен.

Раніше «Главком» писав, що Гарік Корогодський має намір балотуватися у мери Києва.