Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Гарік Корогодський показав свою вчительку української мови

Рома Семикін
glavcom.ua
Рома Семикін
google social img telegram social img facebook social img
Письменник не приховує, що вдома спілкується російською мовою
фото: Facebook/garik.korogodskiy

Бізнесмен тривалий час вдосконалює мовні навички

Від початку повномасштабної війни письменник, меценат Гарік Корогодський перейшов на українську мову в публічному просторі. Паралельно він вдосконалює державну мову та бере уроки в філологині Ксенії Угненко. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі Корогодського.

Місяць тому на YouTube-каналі Корогодського вийшло півгодинне відео, на якому бізнесмен разом з видавцем, головним редактором Владом Іваненком та Ксенією Угненко вдосконалюють українську мову. Тепер же в подібному форматі письменник записав відео з філологинею та своєю старшою донькою Лізою. Відео вийде на YouTube-каналі Корогодського в суботу, 11 жовтня.

Гарік Корогодський з філологинею Ксенією Угненко (в центрі) та донькою Лізою
Гарік Корогодський з філологинею Ксенією Угненко (в центрі) та донькою Лізою
фото: Facebook/garik.korogodskiy

В соцмережах Корогодський поділився деякими подробицями свого вдосконалення української мови. «Днями було 316-те заняття – дякую Ксенії, моїй вчительці з Харкова. Але. Я почав навчання з достатньо високо рівня. Ми з Ксенією можемо місяцями шукати питомий відповідник, щоб красиво було», – зазначив Корогодський.

Письменник наголосив: в суспільстві частіше почали говорити про те, що люди повертаються до російської. Корогодський нікого не засуджує. «Вдома ми спілкуємось російською, але всі володіють мовою і беруть уроки задля поліпшення рівня. Для себе я вирішив – у публічному просторі я виключно україномовний. Навіть за кордоном (є плани щодо стендапу та привезти виставу «Оголених»), жодного винятку», – зауважив бізнесмен.

Раніше «Главком» писав, що Гарік Корогодський має намір балотуватися у мери Києва.

Читайте також:

Теги: навчання бізнесмен мова

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росія провела навчання «Захід-2025» у Калінінградській області
Росія розширила «Захід-2025» до Калінінградської області
15 вересня, 13:30
«Закінчиш, як Фаріон». Нова мовна омбудсменка розказала, як сприймає погрози
«Закінчиш, як Фаріон». Нова мовна омбудсменка розказала, як сприймає погрози
15 вересня, 17:09
Івановська підкреслила, що відповідальність за захист від «культурних симулякрів» лежить насамперед на батьках
Нова мовна омбудсменка попередила батьків, які дозволяють своїм дітям «Машу і мєдведя»
16 вересня, 17:38
Гарік Корогодський з молодшою донькою Марією
Гарік Корогодський розсекретив заробітки доньки на OnlyFans
20 вересня, 17:58
Модель ШІ-освіти викликає скептицизм у традиційних педагогів, які називають її неперевіреною
У США школа замінила вчителів штучним інтелектом: що довів експертимент
8 жовтня, 19:26
Хілик також заявив, що поїхав повільно і що «ніхто з людей не засудив його на місці»
Водій Mercedes, який побив та залишив непритомного велосипедиста, пояснив свою втечу
5 жовтня, 05:15
Іван Дорн хоче закрити один зі своїх творчих гештальтів, який сподобається далеко не всім його фанатам
«Україна перебуває на межі виживання». Іван Дорн заговорив про закінчення війни
21 вересня, 13:06
Олег Винник та його головна шанувальниця Валерія Барон
Олег Винник повернувся до російськомовних пісень. Головна «вовчиця» підтримала співака (відео)
25 вересня, 11:14
Депутат від «Слуги народу» вважає, що дозвіл виїзду молоді за кордон не впливає на мобілізаційні процеси
Виїзд молоді за кордон. Веніславський повідомив про перші проблеми
1 жовтня, 14:31

Шоу-біз

Гарік Корогодський показав свою вчительку української мови
Гарік Корогодський показав свою вчительку української мови
Ведучий шоу «Холостяк» зустрів річницю весілля з сім'єю в укритті та показав архівні фото
Ведучий шоу «Холостяк» зустрів річницю весілля з сім'єю в укритті та показав архівні фото
Часто чую, що я «збитий льотчик», але я вийду в топ. Міла Нітіч про кар'єру та особисте
Часто чую, що я «збитий льотчик», але я вийду в топ. Міла Нітіч про кар'єру та особисте
Макс Барських потішив шанувальників новим релізом. До цього доєднався і Алан Бадоєв
Макс Барських потішив шанувальників новим релізом. До цього доєднався і Алан Бадоєв
Софія Ротару готується до великого інтерв'ю. Телеведучий розкрив місцеперебування артистки
Софія Ротару готується до великого інтерв'ю. Телеведучий розкрив місцеперебування артистки
Переможці Євробачення-2024 стали свідками атаки росіян та вийшли на зв'язок з київського укриття
Переможці Євробачення-2024 стали свідками атаки росіян та вийшли на зв'язок з київського укриття

Новини

В Україні хмарно, дощитиме: прогноз погоди на 10 жовтня
Сьогодні, 06:01
В Україні дощитиме: прогноз погоди на 9 жовтня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 8 жовтня
8 жовтня, 05:59
В Україні хмарно: прогноз погоди на 7 жовтня
7 жовтня, 05:54
Репер P.Diddy отримав вирок за скандальні секс-вечірки
4 жовтня, 15:07
Ізраїль припиняє наступ на місто Газа: названо причину
4 жовтня, 08:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua