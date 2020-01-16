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    Шоу-биз

    Бывшая любовница ДиКаприо и модель Victoria's Secret стала матерью в третий раз (фото)

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    14 января Рафаэли и ее муж стали многодетными родителями - Бывшая любовница ДиКаприо и модель Victoria's Secret стала матерью в третий раз (фото)
    14 января Рафаэли и ее муж стали многодетными родителями

    Поклонники уже вовсю поздравляют модель с пополнением в семье и желают ей ее супругу Ади поменьше бессонных ночей

    В 2015 году Бар Рафаэли вышла замуж за бизнесмена Ади Эзра. В 2016-м у супругов родилась дочь Лив. Спустя год модель родила еще одну девочку - Эль. А прошедшим летом она забавно сообщила о прибавлении в своей семье. Новость о том, что у них с Ади появится третий ребенок, Бар прокомментировала фразой из известной песни Бритни Спирс «Oops, I did it again».

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    Бывшая любовница ДиКаприо и модель Victoria's Secret стала матерью в третий раз (фото)
    Бывшая любовница ДиКаприо и модель Victoria's Secret стала матерью в третий раз (фото)
    Бывшая любовница ДиКаприо и модель Victoria's Secret стала матерью в третий раз (фото)
    Бывшая любовница ДиКаприо и модель Victoria's Secret стала матерью в третий раз (фото)
    Бывшая любовница ДиКаприо и модель Victoria's Secret стала матерью в третий раз (фото)
    Бывшая любовница ДиКаприо и модель Victoria's Secret стала матерью в третий раз (фото)
    Бывшая любовница ДиКаприо и модель Victoria's Secret стала матерью в третий раз (фото)
    Бывшая любовница ДиКаприо и модель Victoria's Secret стала матерью в третий раз (фото)
    Бывшая любовница ДиКаприо и модель Victoria's Secret стала матерью в третий раз (фото)
    Бывшая любовница ДиКаприо и модель Victoria's Secret стала матерью в третий раз (фото)
    Бывшая любовница ДиКаприо и модель Victoria's Secret стала матерью в третий раз (фото)
    Бывшая любовница ДиКаприо и модель Victoria's Secret стала матерью в третий раз (фото)
    Бывшая любовница ДиКаприо и модель Victoria's Secret стала матерью в третий раз (фото)
    Бывшая любовница ДиКаприо и модель Victoria's Secret стала матерью в третий раз (фото)
    Бывшая любовница ДиКаприо и модель Victoria's Secret стала матерью в третий раз (фото)

    14 января Рафаэли и ее муж стали многодетными родителями. Модель родила мужу долгожданного сына. Имя малыша пока неизвестно. Однако и кроха, и его мать, судя по всему, чувствуют себя прекрасно.

     «Огромное спасибо доктору Рониту Коралу за сопровождение в течение всего процесса родов, прекрасной акушерке Бинт Сассон и всему персоналу родильного дома Лис, где сегодня я родила уже в третий раз», — заявила Бар журналистам израильского издания The Jerusalem Post.

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