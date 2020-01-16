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    Шоу-биз

    Ратаковски в бикини без лямок приняла сексуальную позу на постели

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    <p>28-летняя Эмили Ратаковски побаловала фанатов откровенным снимком</p> <div></div> - Ратаковски в бикини без лямок приняла сексуальную позу на постели

    28-летняя Эмили Ратаковски побаловала фанатов откровенным снимком

    Фото: instagram.com/inamoratawoman/

    Звезда примерила микро-купальник

    28-летняя американская модель Эмили Ратаковски продолжает развивать свою дизайнерскую карьеру. Звезда примерила купальник из новой коллекции марки.

    Секс-бомба надела темно-желтое бикини с хищным принтом и без лямок. Модель распустила длинные волосы и сделала максимально естественный макияж. Эмили присела на край кровати, оперевшись обеими руками. В кадре звезда сексуально позирует, давая возможность поклонникам рассмотреть свои пышные формы.

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    Ратаковски в бикини без лямок приняла сексуальную позу на постели
    Ратаковски в бикини без лямок приняла сексуальную позу на постели
    Ратаковски в бикини без лямок приняла сексуальную позу на постели
    Фото: instagram.com/emrata

    Фолловеры восторженно оценили образ кумира.

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    знаменитости модель
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