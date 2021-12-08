Названы лучшие сценарии в ХХI веке. Эти фильмы стоит посмотреть
Гильдия сценаристов Америки признала сценарий фильма «Прочь» лучшим за XXI век
Гильдия сценаристов Америки назвала 101 лучший сценарий XXI века. Список был опубликован на сайте организации.
Фильмом с лучшим сценарием признали «Прочь» Джордана Пила. На втором месте – картина Мишеля Гондри «Вечное сияние чистого разума», на третьем – «Социальная сеть» Дэвида Финчера.
В первую десятку также вошли ленты «Паразиты», «Старикам тут не место», «Лунный свет», «Нефть», «Бесславные ублюдки», «Почти знаменит» и «Помни».
Отмечается, что в 2006 году Гильдия сценаристов Америки выбирала лучшие сценарии всех времен. Тогда в тройке лидеров оказались фильмы «Касабланка», «Крестный отец» и «Китайский квартал».
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