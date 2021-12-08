Названы лучшие сценарии в ХХI веке. Эти фильмы стоит посмотреть

Гильдия сценаристов Америки признала сценарий фильма «Прочь» лучшим за XXI век

Гильдия сценаристов Америки назвала 101 лучший сценарий XXI века. Список был опубликован на сайте организации.

Фильмом с лучшим сценарием признали «Прочь» Джордана Пила. На втором месте – картина Мишеля Гондри «Вечное сияние чистого разума», на третьем – «Социальная сеть» Дэвида Финчера.

В первую десятку также вошли ленты «Паразиты», «Старикам тут не место», «Лунный свет», «Нефть», «Бесславные ублюдки», «Почти знаменит» и «Помни».

Отмечается, что в 2006 году Гильдия сценаристов Америки выбирала лучшие сценарии всех времен. Тогда в тройке лидеров оказались фильмы «Касабланка», «Крестный отец» и «Китайский квартал».

Ранее сообщалось, что на провальный приквел «Игры Престолов» потратили астрономическую сумму.

Речь идет о неназванном проекте, сюжет которого разворачивался за тысячу лет до событий «Игры Престолов». Главная роль в сериале была отведена актрисе Наоми Уоттс.

«Мы столкнулись с невероятным давлением, касательно качества контента и я не думаю, что мы могли с этим справиться» – приводит Yahoo Entertainment слова одного из менеджеров HBO.

Недавно голливудский актер Мэтью Макконахи передумал идти в политику и решил не претендовать на пост губернатора своего родного штата Техас. Об этом он заявил в видеообращении, которое опубликовал в Twitter.

По словам Макконахи, борьба за политическое лидерство — не тот путь, который он выбирает в настоящее время. «Что я буду делать? Я продолжу работать и инвестировать те средства, которые имею, в поддержку предпринимателей, фирм, фондов, которые, как я верю, создают возможности для людей преуспеть в жизни», — поделился актер.