Энтони Хопкинс сыграет тренера, который тренировал Майка Тайсона



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В 1991 году актер стал рекордсменом «Оскара», получив награду за рекордно маленькое количество времени на экране - Хопкинс получил статуэтку за 16 минут игры в финальной версии «Молчания ягнят»

Режиссером картины станет Ник Кассаветис. Актер на роль Майка Тайсона еще не утвержден

82-летний голливудский актер Энтони Хопкинс сыграет знаменитого тренера Каса Д’Амато. Об этом сообщает Deadline. Кас Д’Амато - легендарный тренер по боксу. Он стал вторым отцом Майку Тайсону, которого усыновил, когда тому было 15 лет. Делом жизни Каса было воспитание детей из трудных семей. Помимо Тайсона он тренировал Флойда Паттерсона, Хосе Торреса и многих других боксеров, ставших чемпионами. Д’Амато умер в 1985 году в возрасте 77 лет, но его дело продолжили его ученики - так, именно последователь Каса Кевин Руни привел Тайсона к чемпионскому титулу.

Режиссер прокомментировал новость так: «Это сценарий мечты. Возможность поработать с сэром Энтони в фильме о двух моих героях, Касе Д’Амато и Майке Тайсоне - самом свирепом бойце в истории? Рассказать о фигуре отца, которая исчезла слишком рано? Да я в раю».

Основой истории станут оригинальный сценарий Десмонда Накано и книга «Майк Тайсон: Деньги, миф и предательство».