Николь Кидман и Кит Урбан поженились 12 лет назад

Но, в последнее время все чаще ходят слухи, что у звездной пары не все так гладко. По слухам, Николь и Кит даже посещали семейную терапию, чтобы привести свои отношения в порядок. Впрочем, сами знаменитости никак не комментируют такие предположения вокруг своего семейства. Напротив, они всячески стараются



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Николь Кидман и Кит Урбан

Николь Кидман и Кит Урбан поженились 12 лет назад

Но, в последнее время все чаще ходят слухи, что у звездной пары не все так гладко. По слухам, Николь и Кит даже посещали семейную терапию, чтобы привести свои отношения в порядок.

Впрочем, сами знаменитости никак не комментируют такие предположения вокруг своего семейства. Напротив, они всячески стараются демонстрировать, что в их отношениях царит мир и покой.

Так, на днях актриса поддержала мужа на выступлении на фестивале кантри-музыки. В Instagram она поделилась фото с концерта.