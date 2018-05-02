Напомним, Кит Урбан и Николь Кидман поженились в 2006 году. Пара воспитывает двоих дочерей: 9-летнюю Сандэй Роуз и 6-летнюю Фэйт Маргарет.
Николь Кидман поддержала мужа на концерте назло слухам о разводе
- Сьогодні, 19:42
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Николь Кидман и Кит Урбан
Николь Кидман и Кит Урбан поженились 12 лет назад
Но, в последнее время все чаще ходят слухи, что у звездной пары не все так гладко. По слухам, Николь и Кит даже посещали семейную терапию, чтобы привести свои отношения в порядок.
Впрочем, сами знаменитости никак не комментируют такие предположения вокруг своего семейства. Напротив, они всячески стараются демонстрировать, что в их отношениях царит мир и покой.
Так, на днях актриса поддержала мужа на выступлении на фестивале кантри-музыки. В Instagram она поделилась фото с концерта.