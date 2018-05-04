Нобелевская премия по литературе не будет вручаться из-за скандала

Одного из академиков обвинили в домогательствах из-за чего весь комитет подал в отставку

В Шведской академии, которая отвечает за вручение премий, произошел скандал, в связи с которым было принято решение не определять лучшего в категории «литература» в этом году. В центре конфликта оказался фотограф Жан-Клод Арно, которого сразу несколько женщин обвинили в домогательствах. После выдвинутых в его адрес обвинений шесть



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Медаль Нобелевской премии

Одного из академиков обвинили в домогательствах из-за чего весь комитет подал в отставку

В Шведской академии, которая отвечает за вручение премий, произошел скандал, в связи с которым было принято решение не определять лучшего в категории «литература» в этом году.

В центре конфликта оказался фотограф Жан-Клод Арно, которого сразу несколько женщин обвинили в домогательствах. После выдвинутых в его адрес обвинений шесть членов Академии покинули свой пост, включая его самого и главу организации — Сару Даниус.

В ответ на массовый исход король Швеции Карл XVI Густав разрешил членам академии покидать пост по собственному желанию — ранее от «академиков» ждали готовности занимать эту позицию до конца жизни.

Отметим, что в 2019 году вручение Нобелевской премии по литературе возобновят. Тогда же объявят сразу двух лауреатов за 2018 и 2019 годы. Последний раз вручение переносили аж в 1943 году, из-за Второй мировой.

Джерело: Обозреватель