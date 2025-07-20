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Масові протести змінили ставлення туристів до Іспанії

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Масові протести змінили ставлення туристів до Іспанії
Туристи почали втрачати інтерес до Іспанії
фото із відкритих джерел

Популярність Іспанії, як туристичного напрямку, поступово зменшується 

Туризм в Іспанії, яка є другим за величиною туристичним напрямком Європи, зростатиме повільніше, ніж очікували раніше, оскільки економічна та геополітична невизначеність негативно позначається на інтересі до подорожей. До того ж протести місцевих мешканців проти масового туризму суттєво відобразились на бажанні мандрівників відвідувати країну. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg 

Як повідомляє Bloomberg із посиланням на дані туристичної бізнес-групи Exceltur, найбільша галузь країни зросте на 3,3% у 2025 році, що нижче від прогнозованих у квітні 4%, на тлі погіршення міжнародної макроекономічної ситуації. Утім, зростання туризму все одно перевищить прогнозовані для іспанської економіки 2,4%.

«Рік буде хорошим, але не таким, як ми очікували», – заявив віцепрезидент Exceltur Оскар Переллі на пресконференції в Мадриді в четвер, 10 липня 2025 року.

Видання нагадує, що 2024 року економічне зростання Іспанії випередило темпи зростання таких країн єврозони, як Німеччина і Франція, до того ж одним із рушійних чинників стала туристична галузь. За даними Exceltur, у 2025 році на туризм, як очікується, припадатиме 13,2% економіки Іспанії.

Водночас, за даними Євростату, 2024 року Іспанія стала найпопулярнішим напрямком у Європейському союзі за кількістю ночей, проведених у туристичних місцях розміщення. Тим часом, за даними дослідницького відділу CaixaBank SA, торік Іспанію відвідали близько 94 млн іноземних туристів, що на 10% більше, ніж 2023 року.

Утім, в Exceltur заявляють, що основним чинником, який зумовлює збільшення навантаження на регіони, такого як затори на дорогах і вища вартість життя, є зростання чисельності постійного населення в основних туристичних регіонах Іспанії. За даними організації, наявність більшої кількості об'єктів короткострокової оренди також допомагає пояснити зростання кількості іноземних туристів, які відвідують Іспанію.

Нагадаємо, навесні Іспанію охопили акції протесту проти туризму. Тисячі іспанців вийшли на вулиці Канарських островів, Барселони, Валенсії та Мадрида з акціями протесту проти туризму. Іноземці, що відпочивають у містах, вимушено ховались в готелях. 

Раніше Іспанії, зокрема в муніципалітеті Торре-Пачеко (Мурсія), спалахнули вуличні заворушення, які переросли у «полювання на іноземців». Це сталося після протестів проти мігрантів, спровокованих екстремістськими групами.

До слова, на Майорці продовжуються протести проти масового туризму. На стіні одного з будинків у центрі Пальми було залишено графіті: «Туристи, забирайтеся додому, біженці – ласкаво просимо». На одному пляжі місцеві жителі протестували з величезним банером Ocupem Les Nostres Platges (Ми займаємо свої пляжі).

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Теги: пляжі туризм Іспанія населення

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