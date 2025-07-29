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Росіяни стали частіше подорожувати Європою: три країни, де їх найбільше

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Росіяни стали частіше подорожувати Європою: три країни, де їх найбільше
Росіяни активно мандрують до Франції
фото із відкритих джерел

The Telegraph: Російські туристи повертаються до Європи

Попри введені санкції, російські туристи у 2024 році збільшили кількість подорожей до країн Європи. Про це пише «Главком» із посиланням на The Telegraph. 

«Російські туристи дедалі частіше повертаються до Європи, попри війну в Україні, а Франція, Італія та Іспанія є їхніми улюбленими місцями відпочинку. Ці три туристичні центри є членами НАТО та ЄС і запровадили санкції проти Москви», – йдеться у статті. 

Цю тенденцію виявив Telegraph завдяки аналізу даних про проживання в готелях та оренду житла на таких вебсайтах, як booking.com та Airbnb, а також про візи, видані росіянам  для перебування у країнах ЄС.

Приміром, проживання росіян у готелях Італії та Франції зросло більш ніж на 19 % за минулий рік, що українські дипломати назвали «тривожним» та таким, що становить загрозу безпеці.

Росіянам видають більше шенгенських віз
Росіянам видають більше шенгенських віз
фото: EU Observer, European Commission

Але Франція, яка очолює «коаліцію охочих» країн, що підтримують Україну разом з Великою Британією, захищає збереження кордонів відкритими для багатих російських туристів, як і Італія.   Водночас видання зазначає, що посол України в ЄС Всеволод Ченцов вважає, що ігнорувати росіян, які повертаються, було б «недалекоглядно», а також небезпечною. 

«На четвертому році російської агресії проти України надзвичайно дивує статистика, яка демонструє збільшення кількості виданих громадянам Росії віз та зростання туристичного потоку з Росії до країн ЄС. Ми знаємо, що російське суспільство переважно підтримує війну. Більше того, воно воліє думати, що Росія воює із Заходом, а не з Україною, де російська армія скоює воєнні злочини у масових масштабах», – зазначив Всеволод Ченцов.

Ченцов додав: «Зі зростанням кількості кібератак Росії проти держав-членів ЄС, актів саботажу та всіляких гібридних дій, спрямованих на підрив європейських демократій, викликає занепокоєння те, що громадяни Росії можуть легко користуватися перевагами подорожей до Європи. Продовжувати ігнорувати цю реальність недалекоглядно. Це питання європейської безпеки».

До слова, екологічна катастрофа спіткала Іспанію. Тонни водоростей заполонили пляжі країни. Зокрема пляжі іспанського Кадіса в автономному співтоваристві Андалусія заполонили водорості, що традиційно мешкали в Азії, Rugulopterix okamurae. 

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Теги: санкції Франція Італія туризм посол росіяни

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