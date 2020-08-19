Макс Барских станет хэдлайнером самой большой TikTok-вечеринки



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На мероприятии артист представит новый хит

Самая громкая пятница уходящего лета проходит при поддержке популярного TikTok дома Украины ulovehome. Более 50 топовых блоггеров со всей Украины соберутся на южном береге Киева, чтобы поставить новый рекорд - максимальное количество уникальных роликов, снятых менее чем за два часа.

Если ты хочешь окунуться в море хайпа, поснимать видео под стильный саунд с популярными блогерами и унести домой тонну крутого контента - тебе к нам. И не забудь захватить друзей!

Что: TikTok Party

Где: ЮБК (Южный берег Киева)

Когда: 21 августа

Время: 15:00-20:00

Ранее «Скотч» показывал, как самая сексуальная миллиардерша в крошечном бикини обнажила знаменитые выпуклости.

23-летняя Кайли Дженнер наслаждается отдыхом в экзотическом месте. Звезда реалити-шоу примерила эффектное бикини, которое кажется невероятно миниатюрным.