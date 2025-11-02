Головна Скотч Життя
search button user button menu button

Nutella може подорожчати через поганий врожай фундука в Італії

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
фото з відкритих джерел

Цього року в Італії зібрали лише 70 тис. тонн фундука, що вдвічі менше, ніж у середньому за попередні роки

Шоколадно-горіхова паста Nutella може подорожчати через рекордно низький урожай фундука в Італії. Про це повідомляє Der Spiegel із посиланням на місцеві сільськогосподарські асоціації, інформує «Главком».

Цього року в країні зібрали лише 70 тис. тонн фундука, що вдвічі менше, ніж у середньому за попередні роки. Урожай знижується вже третій рік поспіль. Серед основних причин – зміна клімату, тепла зима, зливи навесні, посухи влітку, а також навали шкідників.

Фундук є ключовим інгредієнтом шоколадно-горіхових паст, зокрема Nutella, яку з 1940-х років виробляє компанія Ferrero. Щороку вона випускає близько 500 тис. тонн цієї продукції, і приблизно 13% складу Nutella становить фундук. Його почали додавати ще під час Другої світової війни – для здешевлення пасти через дефіцит какао-бобів.

За словами Урсули Шокемеле з Німецького товариства інформації про сільськогосподарський ринок, виробництво всіх продуктів із фундуком подорожчає, що, ймовірно, вплине і на роздрібні ціни.

У компанії Ferrero поки не коментують, чи призведе неврожай до подорожчання Nutella. Однак, за даними Der Spiegel, із 2022 року ціна на 450-грамову банку пасти в Німеччині вже зросла в середньому на 27%.

Щоб компенсувати дефіцит, Ferrero почала закуповувати фундук за кордоном, зокрема в Туреччині, де цьогоріч урожай також був невдалим. Через це у майбутньому виробники можуть активніше звертатися до ринків США та Китаю, щоб забезпечити стабільні поставки горіхів.

Як повідомлялося, мода на японський чай матчу різко збільшила попит у всьому світі та викликала дефіцит цього товару на тлі спеки, поганих урожаїв та американських тарифів. Виробники та продавці стикаються зі зростанням цін та нестачею чаю, а в Японії туристи розкуповують матчу з полиць. Фахівці закликають до усвідомленого споживання та пропонують використовувати хоча б у кулінарії матчі нижчого ґатунку. 

Глобальний ажіотаж навколо матчі багато в чому завдячує соцмережам: інфлюєнсери публікують поради щодо заварювання чаю та рецепти. Хештег #MatchaTok набрав десятки мільйонів переглядів. Зростання популярності також пов'язане з туристичним бумом у Японії після пандемії: слабка єна робить країну привабливим напрямом, одночасно стимулюючи попит на японські товари.

Теги: урожай Італія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росія почала дедалі частіше обстрілювати енергетичну інфраструктуру України, щоби послабити економіку та створити гуманітарну кризу
Ситуація в енергетиці. Президент оцінив наслідки ударів і розказав про домовленості з ФРН та Італією
28 жовтня, 13:23
Адвокат підозрюваного заявив, що він оскаржить рішення про екстрадицію
Італійський суд схвалив екстрадицію українця у справі про диверсію на «Північному потоці»
27 жовтня, 14:30
Генсек НАТО Марк Рютте та президент США Дональд Трамп на зустрчі у Білому домі
Трамп і Рютте тиснуть на Італію через закупівлю зброї для України
24 жовтня, 23:51
Індекс сільськогосподарської продукції в Україні за перші дев'ять місяців поточного року склав 86,0% від показників 2024 року
Виробництво агропродукції в Україні скоротилось на 14% від початку року
21 жовтня, 05:39
Італія вже надала Україні понад 10 пакетів військової допомоги
Bloomberg: Ще одна країна готова долучитися до програми PURL для закупівлі зброї Україні
20 жовтня, 23:32
Вітряна турбіна від компанії Gevi Wind
Італійці створили «розумну» вітряну турбіну: що відомо про нову розробку
17 жовтня, 16:05
Арабіка і робуста зросли в ціні до рекордних рівнів
Рекордне зростання цін на каву: що чекає на споживачів
17 жовтня, 14:36
Чому українські яблука стають дорожчими: роз’яснення експерта
Ціни на зимові сорти яблук зростають: аналітик пояснив причини
17 жовтня, 08:26
Уряд Італії підтримує Ізраїль і не визнає Палестину
Мелоні заявила, що Міжнародний кримінальний суд звинуватив її у причетності до геноциду
8 жовтня, 06:22

Життя

Леся Нікітюк похрестила сина і розсекретила його ім'я
Леся Нікітюк похрестила сина і розсекретила його ім'я
Трамп оздобив мармуром ванну кімнату Лінкольна та обурив демократів
Трамп оздобив мармуром ванну кімнату Лінкольна та обурив демократів
18-річний син відомої телеведучої і екснардепа мобілізувався
18-річний син відомої телеведучої і екснардепа мобілізувався
Батько Ілона Маска заявив, що хотів би отримати російське громадянство
Батько Ілона Маска заявив, що хотів би отримати російське громадянство
Гордон розповів, як Кашпіровський лікував його сина
Гордон розповів, як Кашпіровський лікував його сина
У Казахстані російський співак закликав спалити пакет синьо-жовтого кольору
У Казахстані російський співак закликав спалити пакет синьо-жовтого кольору

Новини

В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 1 листопада
Вчора, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 31 жовтня
31 жовтня, 06:00
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
25 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
24 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
23 жовтня, 06:01

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua