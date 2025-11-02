Nutella може подорожчати через поганий врожай фундука в Італії

Цього року в Італії зібрали лише 70 тис. тонн фундука, що вдвічі менше, ніж у середньому за попередні роки

Шоколадно-горіхова паста Nutella може подорожчати через рекордно низький урожай фундука в Італії. Про це повідомляє Der Spiegel із посиланням на місцеві сільськогосподарські асоціації, інформує «Главком».

Цього року в країні зібрали лише 70 тис. тонн фундука, що вдвічі менше, ніж у середньому за попередні роки. Урожай знижується вже третій рік поспіль. Серед основних причин – зміна клімату, тепла зима, зливи навесні, посухи влітку, а також навали шкідників.

Фундук є ключовим інгредієнтом шоколадно-горіхових паст, зокрема Nutella, яку з 1940-х років виробляє компанія Ferrero. Щороку вона випускає близько 500 тис. тонн цієї продукції, і приблизно 13% складу Nutella становить фундук. Його почали додавати ще під час Другої світової війни – для здешевлення пасти через дефіцит какао-бобів.

За словами Урсули Шокемеле з Німецького товариства інформації про сільськогосподарський ринок, виробництво всіх продуктів із фундуком подорожчає, що, ймовірно, вплине і на роздрібні ціни.

У компанії Ferrero поки не коментують, чи призведе неврожай до подорожчання Nutella. Однак, за даними Der Spiegel, із 2022 року ціна на 450-грамову банку пасти в Німеччині вже зросла в середньому на 27%.

Щоб компенсувати дефіцит, Ferrero почала закуповувати фундук за кордоном, зокрема в Туреччині, де цьогоріч урожай також був невдалим. Через це у майбутньому виробники можуть активніше звертатися до ринків США та Китаю, щоб забезпечити стабільні поставки горіхів.

