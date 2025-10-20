Bloomberg: Ще одна країна готова долучитися до програми PURL для закупівлі зброї Україні

Нова позиція Риму зумовлена побоюваннями, що без участі в PURL Італія може опинитися на другому плані серед союзників

Італія висловила готовність приєднатися до програми PURL, щоб закуповувати американську зброю для України. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела в уряді Італії, пише «Главком».

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто озвучив ініціативу щодо участі в програмі під час нещодавньої зустрічі міністрів оборони НАТО. Спочатку Італія була проти цієї програми, пояснюючи свою позицію тим, що Україна вже має інші канали для отримання зброї.

Однак нова позиція Риму зумовлена побоюваннями, що без участі в PURL Італія може опинитися на другому плані серед союзників.

Bloomberg зазначає, що Італія вже надала Україні понад 10 пакетів військової допомоги, включаючи сучасні засоби протиповітряної оборони, такі як батареї SAMP/T. Зміст багатьох з цих пакетів залишається засекреченим.

Програма PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) була створена для координації постачання озброєння Україні через США і НАТО. Вона передбачає формування списку пріоритетних потреб української армії, після чого партнери виділяють фінансування для закупівлі необхідної зброї, яка постачається через США.

Раніше президент України Володимир Зеленський високо оцінив ініціативу PURL («Priority Ukraine Requirements List»/«Список пріоритетних вимог України») як «дуже цінний механізм НАТО», який дозволяє трансформувати підтримку союзників у оборонні спроможності для України. Ініціатива дає змогу закуповувати ключове американське озброєння, зокрема системи Patriot.

До слова, 13 жовтня Сибіга під час пресконференції із главою європейської дипломатії Каєю Каллас у Києві сказав, що ще сім держав мають намір стати учасниками ініціативи НАТО PURL.