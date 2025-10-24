Головна Світ Політика
Трамп і Рютте тиснуть на Італію через закупівлю зброї для України

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Генсек НАТО Марк Рютте та президент США Дональд Трамп на зустрчі у Білому домі
фото: The White house/Facebook

До прем’єр-міністра Італії Мелоні звертався президент Володимир Зеленський, сподіваючись переконати її приєднатися до програми закупівлю зброї для України 

Президент США Дональд Трамп і генеральний секретар НАТО Марк Рютте чинять тиск на прем’єр-міністра Італії Джорджу Мелоні, закликаючи Рим долучитися до програми закупівель озброєння для України PURL (Prioritized Ukraine Requirements List). Про це повідомляє «Главком» із посиланням на La Stampa.

Спочатку Італія відмовилася брати участь у програмі, посилаючись на економічні труднощі та негативну громадську думку всередині країни. Однак, як зазначає видання, ситуація змінилася після прямих звернень Дональда Трампа та наполегливих закликів Марка Рютте. Останній переконаний, що саме завдяки цьому механізму можна буде посилити закупівлю зброї для України та зміцнити єдність Атлантичного альянсу.

За даними La Stampa, до Мелоні також звертався президент України Володимир Зеленський, сподіваючись переконати її приєднатися до програми. Джерела видання повідомляють, що зараз позиція прем’єр-міністра стала менш категоричною: «Вона розмірковує», – підтвердили співрозмовники газети.

Попри це, Мелоні остерігається внутрішньополітичних конфліктів у коаліції. Її партнери з «Ліги» виступають проти збільшення витрат на допомогу Україні, що може створити напруження в уряді.

Що таке програма PURL?

PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) – це новий механізм координації та фінансування постачання зброї й боєприпасів Україні. Програму запустили влітку 2025 року як альтернативу прямій військовій допомозі США, яку припинили після повернення Дональда Трампа до влади.

Механізм працює так:

  • Україна формує список пріоритетних потреб;
  • США з’ясовують, які позиції можуть надати зі своїх запасів;
  • партнери (європейські та неєвропейські країни) беруть на себе фінансування закупівель.

На цей момент до PURL уже приєдналися Бельгія, Канада, Данія, Німеччина, Латвія, Нідерланди, Норвегія, Швеція та низка інших держав.

Раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що «кожен союзник сам вирішує, який тип зброї він хоче поставити Україні». За його словами, Україна має право завдавати ударів по території Росії з метою самооборони. 

Рютте зазначив, що Дональд Трамп «вирішив відкрити шлюзи» для постачання оборонної зброї Україні, включаючи обладнання, про яке може вирішувати тільки США. Він додає, що питання про постачання ракет «Томагавк» «залишається на розгляді» американського лідера.

Нагадаємо, 24 жовтня президент України Володимир Зеленський перед засіданням «коаліції охочих» прибув до резиденції очільника уряду Великої Британії Кіра Стармера.

Згодом Зеленський провів зустріч з прем'єром Великої Британії на Даунінг-стріт. Він погодився з зауваженням Кіра Стармера про те, що російський диктатор Володимир Путін не виявляє наміру припиняти війну.

До слова, очільник уряду Великої Британії Кір Стармер заявив, що його країна передасть Україні п'ять тисяч багатоцільових ракет. «Ми повинні підтримувати військовий тиск на Путіна, продовжуючи постачати зброю дальнього радіуса дії», – сказав він.

