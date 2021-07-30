«У нее куча дурных идей». Известный режиссер откровенно рассказал о скандале с Тиной Кароль

Постановщик давно не сотрудничает с украинской поп-дивой, потому что их взгляды на работу в шоу сильно отличались

Известный режиссер-постановщик Олег Боднарчук, который работал режиссером и креативным продюсером четвертого и пятого сезонов шоу «Голос страны», в выпуске Youtube-канала Dorotye рассказал о том, почему поссорился со Святославом Вакарчуком, Тиной Кароль и создателями телепроекта.

Олег Боднарчук намекнул на то, что в рамках проекта «Голос страны» у звездного тренера и создателей шоу были некие личные интересы.

«Да, конфликты были, не столько с ним, сколько с продюсерами шоу. Я помню финал — тоже четыре участника, у каждого из тренеров по участнику и дневники в финальной программе: трое тренеров — у рояля, а Слава со своим участником — в госпитале. Я прихожу к главному продюсеру и говорю: „А почему? Если все у рояля — то всех у рояля снимаем. Почему все у рояля, а один пошел в госпиталь?“ Ну что это такое? Понятно, это был 2015 год. А потом я понял, что это все… мутки», — поделился Олег Боднарчук.

Олег Боднарчук добавил, что с Тиной Кароль давно не сотрудничает, потому что их взгляды на работу в шоу сильно отличались.

«На Голосе у нее куча дурных идей была, задача была одна — победить. И для этого все средства были хороши. А они мне не очень подходили. Например, ни с того ни с сего, поет мальчик Пісню про пісню Тараса Петриненко, и она ему вдруг вцепила мак — символ 9 мая. Я помню, мы так поругались, я говорю: „Зачем ему этот мак? Это ж ни к чему“. Она говорит: „Мне надо“. И я понял, что она таким образом каким-то людям намекает, чтобы они за него голосовали. Это же символ, который к песне не имел отношения», — рассказал режиссер.

Ранее «Скотч» сообщал, что Дженнифер Лопес отметила день рождения на яхте Ахметова.

Об этом пишет таблоид The Daily Mail.

СМИ также сообщает, что роскошная шестипалубный яхта Valerie, на которой состоялось мероприятие, принадлежит украинскому олигарху Ринату Ахметову.

Известно, что судно построили в 2011 году, а в 2019 году его отремонтировали и сейчас оно продается и сдается в аренду компанией Dynamiq Brokerage.