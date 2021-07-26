Племянница принцессы Дианы вышла замуж за престарелого миллиардера. Свадебные фото

Свадьба состоялась в конце праздничного уик-энда

Племянница принцессы Дианы, 30-летняя Китти Спенсер, вышла замуж за 62-летнего миллиардера Майкла Льюиса. Церемония прошла в городке Фраскати под Римом, а в качестве подвенечного наряда Китти выбрала платье Dolce & Gabbana.

Свадьба состоялась в конце праздничного уик-энда: друзья и близкие пары прибыли в Рим еще в пятницу, чтобы прогуляться по городу, насладиться местной кухней и, конечно, девичником. На церемонии присутствовали и дети жениха от предыдущего брака.

Ранее «Скотч» сообщал, что дочь известной артистки шокировала своим творчеством.

16-летняя девушка исполнила несколько авторских песен. Среди них был трек и с бранными словами: "Да мне пох*й на твои советы, да мне пох*й".

Со своей стороны, большинство фолловеров раскритиковали выступление Маши.

«Не понравилось. Разочарование», «Что это было?», «Ужас! Ушам больно! Один крик и мат», «Все было бы классно, но без матов», «В защиту дочери стала Оля. Она написала большое сообщение, где поддержала девушку», - комментируют пользователи сети.