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    Племянница принцессы Дианы вышла замуж за престарелого миллиардера. Свадебные фото

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    Племянница принцессы Дианы Китти Спенсер - Племянница принцессы Дианы вышла замуж за престарелого миллиардера. Свадебные фото
    Племянница принцессы Дианы Китти Спенсер

    Свадьба состоялась в конце праздничного уик-энда

    Племянница принцессы Дианы, 30-летняя Китти Спенсер, вышла замуж за 62-летнего миллиардера Майкла Льюиса. Церемония прошла в городке Фраскати под Римом, а в качестве подвенечного наряда Китти выбрала платье Dolce & Gabbana.

    Свадьба состоялась в конце праздничного уик-энда: друзья и близкие пары прибыли в Рим еще в пятницу, чтобы прогуляться по городу, насладиться местной кухней и, конечно, девичником. На церемонии присутствовали и дети жениха от предыдущего брака.

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    Племянница принцессы Дианы вышла замуж за престарелого миллиардера. Свадебные фото
    Племянница принцессы Дианы вышла замуж за престарелого миллиардера. Свадебные фото
    Племянница принцессы Дианы вышла замуж за престарелого миллиардера. Свадебные фото
    Племянница принцессы Дианы вышла замуж за престарелого миллиардера. Свадебные фото
    Племянница принцессы Дианы вышла замуж за престарелого миллиардера. Свадебные фото
    Племянница принцессы Дианы вышла замуж за престарелого миллиардера. Свадебные фото
    Племянница принцессы Дианы вышла замуж за престарелого миллиардера. Свадебные фото
    Племянница принцессы Дианы вышла замуж за престарелого миллиардера. Свадебные фото
    Племянница принцессы Дианы вышла замуж за престарелого миллиардера. Свадебные фото
    Племянница принцессы Дианы вышла замуж за престарелого миллиардера. Свадебные фото
    Племянница принцессы Дианы вышла замуж за престарелого миллиардера. Свадебные фото
    Племянница принцессы Дианы вышла замуж за престарелого миллиардера. Свадебные фото
    Племянница принцессы Дианы вышла замуж за престарелого миллиардера. Свадебные фото
    Племянница принцессы Дианы вышла замуж за престарелого миллиардера. Свадебные фото
    Племянница принцессы Дианы вышла замуж за престарелого миллиардера. Свадебные фото
    Племянница принцессы Дианы вышла замуж за престарелого миллиардера. Свадебные фото
    Племянница принцессы Дианы вышла замуж за престарелого миллиардера. Свадебные фото
    Племянница принцессы Дианы вышла замуж за престарелого миллиардера. Свадебные фото
    Племянница принцессы Дианы вышла замуж за престарелого миллиардера. Свадебные фото
    Племянница принцессы Дианы вышла замуж за престарелого миллиардера. Свадебные фото
    Племянница принцессы Дианы вышла замуж за престарелого миллиардера. Свадебные фото
    Племянница принцессы Дианы вышла замуж за престарелого миллиардера. Свадебные фото

    Ранее «Скотч» сообщал, что дочь известной артистки шокировала своим творчеством.

    16-летняя девушка исполнила несколько авторских песен. Среди них был трек и с бранными словами: "Да мне пох*й на твои советы, да мне пох*й".

    Со своей стороны, большинство фолловеров раскритиковали выступление Маши.

    «Не понравилось. Разочарование», «Что это было?», «Ужас! Ушам больно! Один крик и мат», «Все было бы классно, но без матов», «В защиту дочери стала Оля. Она написала большое сообщение, где поддержала девушку», - комментируют пользователи сети.

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    Теги: знаменитости свадьба
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    Племянница принцессы Дианы вышла замуж за престарелого миллиардера. Свадебные фото