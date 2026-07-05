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Подружжя купило стару хату в селі і витратило на ремонт пів мільйона

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Власники вирішили переробити дах, що влетіло у копієчку
фото: скріншот із відео

У хаті замінили дах, а також викопали септик

Демид та Марина Нікіфорови купили стару хату у селі в Хмельницькій області. І хоча у будинку вже були основні комунікації, однак, щоб довести житло до ладу, довелося витратити понад пів мільйона гривень. Як інформує «Главком», подробицями ремонту подружжя поділилося в соцмережах.

Найперше Демид та Марина пробурили свердловину завглибшки 51 метр, встановили насос і провели воду до будинку. Це обійшлося у 68,5 тисячі гривень.

Потім облаштували септик і заодно розчистили подвір’я від дерев та кущів. Роботи вартували ще 96 тисяч гривень.

Крім того, власники вирішили переробити дах, що також влетіло у копієчку.

Хоча старий дах був у нормальному стані, але його вирішили зробити міцнішим і візуально кращим. Роботу виконали швидко – за один день. Матеріали для даху коштували 227 тисяч гривень. Із них найдорожчим став метал для покрівлі – 166 тисяч гривень. Ще 53 тисячі заплатили за дошки, їх міняли не всі, бо більшість була у хорошому стані. У вісім тисяч гривень обійшлася мінеральна вата.

Робота майстрів коштувала 175 тисяч гривень, тож загалом новий дах вартував 410 тисяч гривень.

Подружжя купило стару хату в селі і витратило на ремонт пів мільйона фото 1

Тепер власники думають, за що братися далі – фасад або паркан і ворота.

Водночас цей випадок показує, що придбання старої хати в селі – це не завжди бюджетне рішення. Інколи на ремонт доводиться витрачати в рази більше, ніж на саму покупку.

Нагадаємо, українка придбала занедбану 100-літню кам'яну хату на хуторі біля польського кордону, і всупереч порадам сусідів не знесла її, а перетворила на затишний дім.

Раніше жителька Монастирища Наталія Григораш знайшла особливе застосування спадку, який залишився від родини її чоловіка. Жінка вирішила не зносити стару сторічну хату у селі Летичівка на Черкащині, а повністю її відновити, облаштувати подвір’я, посадити город та перевезти туди своїх батьків із Одещини.

Крім того, два роки тому родина з Києва залишилася життя у столиці і переїхала до старого будинку в селі на Хмельниччині. За цей час занедбана ділянка з високою травою поступово перетворилася на город, сад і невеликий виноградник, який сім'я планує розширювати.

Також дизайнерка інтер’єру та ландшафту власноруч вдихнула нове життя у стару сільську хату, перетворивши її на атмосферний простір для життя та відпочинку. Оселю в одному із сіл Одеської області Уляна придбала ще близько 15 років тому. Тоді старовинна хата, якій було понад сто років, коштувала приблизно $1 500.

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Теги: українка жінка житло ремонт

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