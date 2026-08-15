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Картини на 9 млн євро ховали в коробці з-під телевізора: Італія розкрила пограбування музею

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Пограбування у Пармі стало черговим у низці гучних крадіжок з європейських музеїв за останній рік
фото: AFP

Начальник поліції Парми: у справі підозрюють дев'ятьох громадян Молдови

Італійська поліція повернула три картини Ренуара, Сезанна і Матісса загальною вартістю понад 9 млн євро, які викрали в березні з приватного музею Fondazione Magnani Rocca неподалік Парми. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Як відбулося пограбування

Крадіжка сталася в ніч на 23 березня у віллі фонду Magnani Rocca в містечку Маміано-ді-Траверсетоло за 20 км від Парми. За словами поліції, двоє зловмисників у налобних ліхтариках та з прихованими обличчями проникли всередину через розбите віконне скло, попрямували одразу до зали з потрібними картинами, зняли їх зі стін і передали через вікно спільнику, який чекав зовні. Втекти вдалося через сад музею – усе зайняло менш ніж три хвилини, а спрацювала сигналізація вже після того, як грабіжники зникли.

Fondazione Magnani Rocca – приватний музей, заснований 1977 року на основі колекції мистецтвознавця Луїджі Маньяні. Крім робіт Ренуара, Сезанна і Матісса, там зберігаються полотна Дюрера, Рубенса, Ван Дейка, Гойї та Моне.

Слід привів до квартири в Пармі

За інформацією поліції та агентства AFP, слідчі вийшли на злочинців завдяки залишеним на місці злому кирці та вогнегаснику – серійні номери на них були стерті, однак криміналісти зуміли їх відновити, що вивело на конкретний будинок у Пармі. Начальник поліції Парми Андреа Пальяро розповів AFP, що картини вилучили саме в помешканні одного з підозрюваних, куди їх заховали в звичайній коробці з-під телевізора.

Слідство вважає, що до крадіжки причетна організована група із дев'яти громадян Молдови, які проживали в районі Парми. П'ятьох із них затримали як безпосередніх виконавців пограбування – за версією поліції, ця ж група підозрюється у низці інших крадіжок із будинків і підприємств.

Найдорожчою з повернутих робіт виявився «Tasse et Plat de Cerises» Поля Сезанна – орієнтовно 6 млн євро. «Les Poissons» П'єра-Оґюста Ренуара оцінюють приблизно у 3 млн євро, а «Odalisque sur la Terrasse» Анрі Матісса – близько 20 тис. євро.

Хвиля музейних крадіжок у Європі

Пограбування у Пармі стало черговим у низці гучних крадіжок з європейських музеїв за останній рік – зокрема, навесні зловмисники винесли французькі королівські коштовності з паризького Лувру.

Нагадаємо, раніше цього року поліція Франції під час розслідування справи про наркотики випадково знайшла викрадену картину Пікассо, яка зникла під час перевезення до музею в Гранаді.

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Теги: розслідування мистецтво картина Молдова грабіжники пограбування музей Італія

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