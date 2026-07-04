Українка відновила зруйновану 100-літню хату біля польського кордону

Колись у цій будівлі під одним дахом співіснували хлів, житлова кімната з піччю та стодола

Стан будівлі на момент придбання був майже катастрофічним

Львів’янка придбала занедбану кам'яну хату на хуторі біля польського кордону і всупереч порадам сусідів не знесла її, а перетворила на затишний дім. Як інформує «Главком», про відновлення столітньої будівлі власниця розповіла на своєму YouTube-каналі Maruta Joy.

Хутір, де стоїть хата, – крихітний. Тут не більше 10 мешканців і кілька покинутих будівель, як розповіла власниця. Саме одна з таких дісталася жінці як бонус до земельної ділянки. За словами місцевих старожилів, хаті було понад 100 років.

Стан будівлі на момент придбання видавався майже катастрофічним: дах фактично завалився, перекриття й балки згнили. Сусіди радили навіть не витрачати сили – просто зрівняти з землею та збудувати щось нове.

Усе змінилося, коли власниця вирішила розчистити одну зі стін і виявила під тиньком вапняк. Кам'яна кладка так нагадала їй старі будівлі Франції та Італії, що про знесення більше не йшлося.

За її словами, відновлення тривало близько двох років. Спершу взялися за дах – бо його, по суті, вже не було. Паралельно бригада місцевих чоловіків зміцнювала фундамент, перебудовувала внутрішнє планування, проводила воду й каналізацію.

Сама власниця займалася фасадом: вручну очищувала камінь, промазувала шви глиною та продумувала зовнішній вигляд. Вікна жінка обрала дерев'яні класичні з перекладинками – дорожче за металопластик, але саме вони органічно вписалися в кам'яну стіну, за її словами. Усі двері – і вхідні, і міжкімнатні – виготовив майстер із сусіднього хутора.

Колись у цій будівлі під одним дахом співіснували хлів, житлова кімната з піччю та стодола. Тепер нежитлова частина слугує майстернею та господарським складом.

Нагадаємо, жителька Монастирища Наталія Григораш знайшла особливе застосування спадку, який залишився від родини її чоловіка. Жінка вирішила не зносити стару сторічну хату у селі Летичівка на Черкащині, а повністю її відновити, облаштувати подвір’я, посадити город та перевезти туди своїх батьків із Одещини.

Крім того, два роки тому родина з Києва залишилася життя у столиці і переїхала до старого будинку в селі на Хмельниччині. За цей час занедбана ділянка з високою травою поступово перетворилася на город, сад і невеликий виноградник, який сім'я планує розширювати.

Також дизайнерка інтер’єру та ландшафту власноруч вдихнула нове життя у стару сільську хату, перетворивши її на атмосферний простір для життя та відпочинку. Оселю в одному із сіл Одеської області Уляна придбала ще близько 15 років тому. Тоді старовинна хата, якій було понад сто років, коштувала приблизно $1 500.