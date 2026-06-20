Головна Скотч Життя
search button user button menu button

Черкащанка відновила сторічну хату та оселилася в ній із родиною

Надія Карбунар
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Наталія Григораш дала нове життя 100-річній хаті
фото: suspilne.media

Ремонт родина робила власними силами та з обмеженим бюджетом

Жителька Монастирища Наталія Григораш знайшла особливе застосування спадку, який залишився від родини її чоловіка. Жінка вирішила не зносити стару сторічну хату у селі Летичівка на Черкащині, а повністю її відновити, облаштувати подвір’я, посадити город та перевезти туди своїх батьків із Одещини. Як інформує «Главком», про це йдеться у сюжеті «Суспільного».

Будинок має багату сімейну історію: його зводили дід та баба її чоловіка – Кіндрат і Параска – у період з 1924 по 1927 роки, тож нещодавно будівля відзначила свій сторічний ювілей. Згодом тут мешкало наступне покоління родини, а після 2018 року, коли сюди переїхали батьки пані Наталії, родина взялася за капітальне відновлення сімейного гнізда.

Облаштування будинку робили з невеликим бюджетом
Облаштування будинку робили з невеликим бюджетом
фото: suspilne.media

За словами господині, ремонт робили максимально бюджетно і намагалися зберегти оригінальну душу помешкання.

«Планування практично не міняли, тому що мені дуже подобається воно. І от зараз хата доволі комфортна для життя. Бюджетно у нас тут все, це ще старі-старі двері залишилися», – розповідає Наталія, показуючи затишні кімнати.

Домоткані рушники у будинку пані Наталії
Домоткані рушники у будинку пані Наталії
фото: suspilne.media

Будівельники не міняли вікна повністю, а лише вставили нові шибки у старі дерев'яні рами. Переробити довелося повністю розвалену веранду та замінити низькі двері в літній кухні.

Господарі майже не змінювали літню кухню
Господарі майже не змінювали літню кухню
фото: suspilne.media

У самому будинку демонтували велику піч, розділивши простір гіпсокартонною перегородкою для облаштування сучасної кухні та ванної кімнати.

У літній кухні поміняли двері, бо вони були дуже низенькі
У літній кухні поміняли двері, бо вони були дуже низенькі
фото: suspilne.media

Особливою гордістю Наталії став глибокий старовинний погріб, який колись повністю заміняв холодильник. Інтер'єр відновленого будинку, де виросло не одне покоління дітей, тепер прикрашають унікальні домоткані рушники, які колись виткала на Житомирщині рідна тітка господині.

Наталія Григораш зазначає, що попереду ще дуже багато реставраційної роботи, але для неї цей процес – це передусім збереження живої пам'яті про кілька поколінь родини.

Нагадаємо, два роки тому родина з Києва залишилася життя у столиці і переїхала до старого будинку в селі на Хмельниччині. За цей час занедбана ділянка з високою травою поступово перетворилася на город, сад і невеликий виноградник, який сім'я планує розширювати.

Також дизайнерка інтер’єру та ландшафту власноруч вдихнула нове життя у стару сільську хату, перетворивши її на атмосферний простір для життя та відпочинку. Оселю в одному із сіл Одеської області Уляна придбала ще близько 15 років тому. Тоді старовинна хата, якій було понад сто років, коштувала приблизно $1 500.

Читайте також:

Теги: ремонт жінка батьки будинок Черкащина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

По всьому периметру будівлі палацу «Україна» помітно вибиті вікна
Росіяни вчергове пошкодили Палац «Україна»: момент удару потрапив на відео
15 червня, 14:38
«Київавтодор» перепрошує за тимчасові незручності та простть пішоходів враховувати обмеження під час планування маршруту
Рух пішоходів підземним переходом на Майдані Незалежності обмежено до 17 червня
15 червня, 13:40
«Київавтодор» перепрошує за тимчасові незручності та просить враховувати обмеження під час планування маршруту
На важливому шляхопроводі у Святошинському районі обмежено рух транспорту (схема)
12 червня, 09:36
У Жашкові чоловік викрав скульптуру «Хлопчика-пішохода»
У Жашкові суд виніс вирок чоловіку, який вкрав «хлопчика-пішохода»
11 червня, 21:45
Армія Молдови нараховує лише 6 000 активних військових і не має власних танків
Молдова розроблятиме дрони-перехоплювачі за досвідом України
8 червня, 05:40
Унаслідок удару зерно висипалося назовні, роботу терміналу порушено
Росіяни вдарили по зерновому терміналу у порту Чорноморськ
5 червня, 20:10
Причину та обставини виникнення масштабного займання встановлюватимуть правоохоронці
Масштабна пожежа на Голосіївському проспекті: вогонь охопив три поверхи будівлі
3 червня, 14:33
Аліна Гросу вперше стала мамою у квітні цього року
Ірина Білик стала хрещеною сина Гросу: «символічне» стало реальним
31 травня, 23:20
За інформацією журналістів, будинок зазнав пошкоджень унаслідок падіння уламків збитих повітряних цілей
Росіяни пошкодили скандально відомий будинок, у якому мають житло впливові чиновники та бізнесмени
24 травня, 20:58

Життя

Черкащанка відновила сторічну хату та оселилася в ній із родиною
Черкащанка відновила сторічну хату та оселилася в ній із родиною
Патологоанатом із Житомира через своє хобі став зіркою TikTok
Патологоанатом із Житомира через своє хобі став зіркою TikTok
Чому зумери заробляють більше за міленіалів? Результати дослідження
Чому зумери заробляють більше за міленіалів? Результати дослідження
Забудьте про джинси та шнурки! Що не можна одягати в літак
Забудьте про джинси та шнурки! Що не можна одягати в літак
Вчені наблизилися до однієї з головних цілей сучасної медицини
Вчені наблизилися до однієї з головних цілей сучасної медицини
Біженка назвала головні мінуси життя в Албанії та дала пораду українцям
Біженка назвала головні мінуси життя в Албанії та дала пораду українцям

Новини

В Україні без опадів: погода на 20 червня
Сьогодні, 05:59
«Динамо» продало власного вихованця в «Харків»
Вчора, 14:17
Москва 2:0. На російську столицю знову летять дрони (відео)
Вчора, 13:35
Зеленський закликав лідерів Євросоюзу погодити відкриття наступних кластерів до кінця червня
Вчора, 11:22
Масований удар дронів по Москві: як висвітлювали російські телеканали
Вчора, 08:01
Атаку на нафтобазу в Гуково підтвердив осінт-аналітик: нові деталі
Вчора, 04:07

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua