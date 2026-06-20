Черкащанка відновила сторічну хату та оселилася в ній із родиною

Ремонт родина робила власними силами та з обмеженим бюджетом

Жителька Монастирища Наталія Григораш знайшла особливе застосування спадку, який залишився від родини її чоловіка. Жінка вирішила не зносити стару сторічну хату у селі Летичівка на Черкащині, а повністю її відновити, облаштувати подвір’я, посадити город та перевезти туди своїх батьків із Одещини. Як інформує «Главком», про це йдеться у сюжеті «Суспільного».

Будинок має багату сімейну історію: його зводили дід та баба її чоловіка – Кіндрат і Параска – у період з 1924 по 1927 роки, тож нещодавно будівля відзначила свій сторічний ювілей. Згодом тут мешкало наступне покоління родини, а після 2018 року, коли сюди переїхали батьки пані Наталії, родина взялася за капітальне відновлення сімейного гнізда.

Облаштування будинку робили з невеликим бюджетом фото: suspilne.media

За словами господині, ремонт робили максимально бюджетно і намагалися зберегти оригінальну душу помешкання.

«Планування практично не міняли, тому що мені дуже подобається воно. І от зараз хата доволі комфортна для життя. Бюджетно у нас тут все, це ще старі-старі двері залишилися», – розповідає Наталія, показуючи затишні кімнати.

Домоткані рушники у будинку пані Наталії фото: suspilne.media

Будівельники не міняли вікна повністю, а лише вставили нові шибки у старі дерев'яні рами. Переробити довелося повністю розвалену веранду та замінити низькі двері в літній кухні.

Господарі майже не змінювали літню кухню фото: suspilne.media

У самому будинку демонтували велику піч, розділивши простір гіпсокартонною перегородкою для облаштування сучасної кухні та ванної кімнати.

У літній кухні поміняли двері, бо вони були дуже низенькі фото: suspilne.media

Особливою гордістю Наталії став глибокий старовинний погріб, який колись повністю заміняв холодильник. Інтер'єр відновленого будинку, де виросло не одне покоління дітей, тепер прикрашають унікальні домоткані рушники, які колись виткала на Житомирщині рідна тітка господині.

Наталія Григораш зазначає, що попереду ще дуже багато реставраційної роботи, але для неї цей процес – це передусім збереження живої пам'яті про кілька поколінь родини.

Нагадаємо, два роки тому родина з Києва залишилася життя у столиці і переїхала до старого будинку в селі на Хмельниччині. За цей час занедбана ділянка з високою травою поступово перетворилася на город, сад і невеликий виноградник, який сім'я планує розширювати.

Також дизайнерка інтер’єру та ландшафту власноруч вдихнула нове життя у стару сільську хату, перетворивши її на атмосферний простір для життя та відпочинку. Оселю в одному із сіл Одеської області Уляна придбала ще близько 15 років тому. Тоді старовинна хата, якій було понад сто років, коштувала приблизно $1 500.