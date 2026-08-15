Американець випадково знайшов у квартирі викрадений шедевр Пікассо

Офорт «Тореро» висів на стіні під шаром пилу, а власник помешкання спочатку не здогадувався про цінність знахідки

У США через вісім років після крадіжки знайшли роботу Пабло Пікассо, яка зникла з художньої галереї у Мілуокі, штат Вісконсин. Офорт випадково виявили у квартирі в тому ж місті. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Associated Press.

Йдеться про офорт «Тореро» – один із 30 відомих примірників серії, створеної у 1949 році. Робота виконана на рисовому папері та має особистий підпис Пікассо. До викрадення її вартість оцінювали у $35–50 тис.

Твір зник у 2018 році з галереї Білла ДеЛінда. За словами власника, він уже не сподівався коли-небудь побачити роботу знову. Однак минулого тижня з ним зв'язалася поліція та попросила приїхати для впізнання знайденого офорта.

ДеЛінд одразу підтвердив, що перед ним викрадений «Тореро». На зворотному боці рами навіть збереглася наклейка його компанії DeLind Fine Art Appraisals, яка була там на момент зникнення роботи.

Знайшов офорт Пікассо власник нерухомості Тім Дерц. Він прибирав квартиру після виселення її мешканця та помітив картину на стіні. За словами чоловіка, робота висіла у досить незвичному місці та була вкрита товстим шаром пилу, тому могла перебувати там тривалий час.

Дерц показав знахідку знайомому антиквару. Той упізнав роботу Пікассо та припустив, що це може бути саме офорт, викрадений у Мілуокі вісім років тому. Після цього власник квартири передав знахідку поліції, а правоохоронці зв'язалися з ДеЛіндом.

Нагадаємо, раніше у Франції правоохоронці під час розслідування справи про торгівлю наркотиками знайшли картину видатного художника Пабло Пікассо вартістю до €15 млн. Згодом з’ясувалося, що картина була виявлена у будинку родички затриманого 37-річного чоловіка. Йдеться про видатне полотно, де художник зобразив одну зі своїх коханих жінок Марії-Терези Вальтер.