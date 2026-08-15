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Замок на нозі, серп на горлі: археологи знайшли в Польщі могилу «вампірки»

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Кладовище в Пеню – найбільший відомий у Польщі некрополь із подібними «антивампірськими» похованнями
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Науковці з'ясували: могилу розкрили повторно вже за кілька днів після похорону

У Польщі дослідили незвичне поховання XVII століття: тіло дівчини, яку умовно назвали Зосею, забезпечили одразу кількома оберегами, які мали не дати їй «повернутися» з могили. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Heritage Daily.

Замок, серп і мідь

Поховання виявили ще 2022 року на кладовищі в Пеню, Куявсько-Поморське воєводство. На великому пальці лівої ноги дівчини був трикутний замок, а на шиї – залізний серп, покладений лезом до горла. Нещодавно дослідники встановили ще одну деталь: у роті небіжчиці, ймовірно, лежав предмет, що містив значну кількість міді – про це свідчать зеленуваті плями на піднебінні, біля основи черепа та на перших шийних хребцях.

За результатами радіовуглецевого датування та аналізу ДНК, Зося померла в середині XVII століття у віці 17–19 років. Керівник розкопок, професор Даріуш Полінський з Університету Миколая Коперника в Торуні, зазначив, що подібні заходи мали символізувати остаточний розрив зв'язку між померлою і живими, а в деяких традиціях – зупинити поширення епідемій.

Могилу розкопували двічі

Науковці з'ясували, що серп поклали в могилу не одразу. Судячи з того, що кістки залишилися в анатомічно правильному положенні, тіло на момент повторного втручання ще не встигло розкластися – тобто могилу розкрили невдовзі після похорону саме для того, щоб покласти лезо на шию. За тогочасними віруваннями, якби небіжчиця спробувала піднятися, серп перерізав би їй горло.

У науковій літературі подібні поховання називають «антивампірськими» – йдеться не про вампірів у сучасному кіношному розумінні, а про давні вірування, за якими покійник міг «повстати» з могили та зашкодити живим чи навіть спричинити хворобу чи мор у селі. Саме тому Зосю й прозвали «вампіркою» – а замок на нозі, серп на шиї та мідний предмет у роті мали втричі підстрахувати те, щоб вона назавжди лишилася під землею. 

Поховання жінки із серпом та замком на цвинтарі XVII століття в Пені
Поховання жінки із серпом та замком на цвинтарі XVII століття в Пені
фото: Projekt Pień/TSE Ewolucja

Аналіз рукоятки серпа показав, що вона була з берези, вільхи або клена – береза в народних традиціях також вважалася захистом від демонів. А біля щелепи дівчини знайшли фрагменти дорогої тканої стрічки із шовку, срібла та золота, що натякає на її досить високий соціальний статус.

Хто вона була

Генетичний аналіз вказує на можливе скандинавське походження Зосі, хоча ізотопні дослідження не підтверджують, що вона сама мігрувала – ймовірно, йдеться про мігранта в другому поколінні. Її зріст становив 162–168 см – середній показник для жінки того часу. Раніше в дівчини також діагностували гемангіому грудини, однак науковці не вважають цю пухлину причиною смерті – точні обставини її загибелі досі встановлюють.

Реконструкція зовнішності жінки з кладовища в Пені
Реконструкція зовнішності жінки з кладовища в Пені
фото: Projekt Pień/TSE Ewolucja

Кладовище в Пеню – найбільший відомий у Польщі некрополь із подібними «антивампірськими» похованнями: команда професора Полінського дослідила там уже 101 поховання, щонайменше дванадцять із яких мають нетипові ознаки.

Нагадаємо, раніше польські археологи також виявили руїни невідомої оборонної фортеці часів Гетьманщини, про існування якої свідчили лише історичні карти.

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Теги: кладовище Польща руїни поховання

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