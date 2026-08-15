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На Чернігівщині 18-річна трактористка збирає урожай та знімає TikTok

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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На підприємстві дівчина працює разом із досвідченими механізаторами
фото: скріншот із відео

За словами Марини, любов до сільськогосподарської техніки з'явилася ще в дитинстві

Поки більшість студентів відпочивають на літніх канікулах, 18-річна Марина Породько з Чернігівщини працює в полі. Студентка Сокиринського професійного аграрного ліцею керує трактором на одному з агропідприємств Ніжинського району та допомагає зі збором врожаю. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Суспільне».

Дівчина родом із села Вертіївка. Нині вона навчається на другому курсі за спеціальністю тракториста-машиніста широкого профілю. Після проходження місячної виробничої практики на місцевому підприємстві Марина вирішила залишитися там працювати на час літніх канікул.

Перед кожним виїздом на поле студентка самостійно перевіряє технічний стан трактора та причепа. Зараз вона бере участь у збиральній кампанії на полях поблизу села Бобрик.

За словами Марини, любов до сільськогосподарської техніки з'явилася ще в дитинстві. Значний вплив на її вибір професії мав дядько, який також працював трактористом.

На підприємстві дівчина працює разом із досвідченими механізаторами. Один із її колег, 27-річний Степан Лимак, зізнається, що за понад шість років роботи в аграрній сфері вперше бачить за кермом трактора 18-річну дівчину.

«Вона постійно цікавиться, питає, вчиться. Ми підказуємо все, чим можемо», – розповідає чоловік.

Робочий графік Марини залежить від погодних умов та виробничих потреб підприємства. У перервах між роботою вона активно веде соціальні мережі та знімає відео для TikTok.

Саме заради нового смартфона для створення контенту студентка і вирішила провести літо не на відпочинку, а в полі. Після завершення навчання в ліцеї Марина планує повернутися працювати на те саме агропідприємство вже як дипломований фахівець.

Нагадаємо, Україна вперше сформувала державне замовлення на підготовку фахівців не лише на основі побажань вишів, а й на прогнозі реальних потреб економіки на 10 років наперед.

Також повідомлялося, що після завершення війни найбільш динамічно розвиватимуться сфери енергетики, машинобудування, інформаційних технологій та оборонних технологій (defense tech).

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Теги: навчання урожай соціальні мережі TikTok відео професії

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