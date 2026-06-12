«Ви з глузду з’їхали». Іво Бобул різко прокоментував своє схуднення

Артист відмовився називати причину свого схуднення

Народний артист України Іво Бобул уперше висловився про своє схуднення. Співак відповів хейтерам, які різко відреагували на його нове фото та припустили, що він схуд. Про це пише «Главком» із посиланням на коментар зірки проєкту «ЖВЛ представляє».

Іво Бобул не став розкривати причину свого схуднення та водночас не заперечив цей факт. Співак був обурений коментарями під дописом із його фото.

За його словами, усі люди старіють та змінюються з віком. Тож він порадив критикам і тим, кому він не подобається, пройти повз. «Я завжди кажу: вчасно заспиртувався. Так Бог дав. Опублікував фото, де в Чернівцях зупинився в готелі, де є мій іменний номер. І всі сказали, що так схуд. Але стільки там бруду. Люди, ви з глузду з’їхали чи живете на іншій планеті? Люди старіють, і ви теж будете такими. Пройди повз, якщо не сподобалося», – вважає народний артист.

Іво Бобул показався після схуднення колаж: glavcom.ua

Також співак зауважив, що ніяк не коментуватиме своє схуднення. Він наголосив на тому, що шанувальників має цікавити його творчість. А також співак хоче, аби його приймали таким, який він є. «Не скажу ні слова про схуднення. Людям не треба знати те, що їм не треба знати. Треба слухати пісні – усе. Хай люблять таким, який я є. Любити не треба, лише поважати», – додав Бобул.

Напередодні в мережі з’явилося фото Іво Бобула, яке опублікував готель «Буковина». У цьому готелі часто зупиняється Іво Бобул, адже там він має власний іменний номер.

фото: скриншот Іnstagram.com/bukovyna_hotel

Під дописом користувачі зазначили, що співак помітно схуд. Однак серед коментарів були й негативні висловлювання та хейт в бік артиста:

«О Іво так гарно похудав чи такий ракурс. А може оземпік. Щоб не було вигляд чудовий. Дякую за творчість. Так тримати».

фото: скриншот Іnstagram.com/bukovyna_hotel

«Я аж настрашився».

«Щось Бобул похудав».

фото: скриншот Іnstagram.com/bukovyna_hotel

«Так як схуд, помітно».

Нагадаємо, народний артист України Павло Зібров вразив мережу своїм новим фото. Співак зустрівся зі своїм колегою, народним артистом Іво Бобулом та поділився кадрами із зустрічі. Павло Зібров та Іво Бобул показалися разом, співаки обнялися та позували перед камерою. На фото можна побачити, як Павло Зібров показує палець вгору, а Іво Бобул, притулившись, обіймає його.