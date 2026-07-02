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«Було важко». Іво Бобул вперше розкрив причину свого різкого схуднення

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Іво Бобул показався після схуднення
фото з відкритих джерел

Родина Іво Бобула підтримала його рішення

Народний артист України Іво Бобул, який вразив шанувальників своїм перевтіленням, розкрив причину свого схуднення. Співак поділився змінами у своєму житті в коментарі проєкту «Наодинці з Гламуром», пише «Главком».

За словами Іво Бобула, його різке схуднення не пов'язане з проблемами зі здоров’ям. Він запевнив, що схуд самостійно, це було зважене рішення.

Як пояснив співак, він вирішив позбутися зайвої ваги, яка заважала йому вільно почуватися на сцені та добре почуватися. «Це особисте бажання, бо було важко для сцени та життя. Тому я порадився з лікарями, сім’єю й вирішив трохи скинути, стати гарним», – пояснив народний артист.

Іво Бобул схуд на понад 14 кг
Іво Бобул схуд на понад 14 кг
фото: скриншот ТСН «Наодинці з Гламуром»

Врешті Іво Бобулу вдалося схуднути, він скинув понад 14 кг. Однак точну цифру своєї ваги чоловік розкривати не став.

Нагадаємо, народний артист України Іво Бобул висловився про своє схуднення. Співак відповів хейтерам, які різко відреагували на його нове фото та припустили, що він схуд. Іво Бобул не став розкривати причину свого схуднення та водночас не заперечив цей факт. Співак був обурений коментарями під дописом із його фото.

Іво Бобул показався після схуднення
Іво Бобул показався після схуднення
колаж: glavcom.ua

До слова, у мережі з’явилося фото Іво Бобула, яке опублікував готель «Буковина». У цьому готелі часто зупиняється Іво Бобул, адже там він має власний іменний номер. Саме цей кадр став причиною обговорень перевтілення артиста.

Також повідомлялося, що дружина відомого гумориста й актора Юрія Ткача Вікторія схудла на 30 кг. Жінка розповіла, як їй вдалося досягти такого результату, та розкрила секрет своєї стрункості.

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Теги: здоров'я Іво Бобул співак народний артист схуднення

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