ВВ знову в моді. Французька гімнастка на чемпіонаті Європи виступала під «Були на селі» (відео)

Ельза Сомвіль – не єдина, хто вдався до мотивів легенд українського року

Сьогодні, 29 листопада, у Києві завершується 36-й чемпіонат Європи з художньої гімнастики. Господарки на ньому вже виграли шість медалей, три з яких – золоті. Крім того, на турнір деякі спортсменки приїхали з програмами під музику з українськими мотивами. Зокрема використовуються трохи призабуті хіти рок-гурту «Воплі Відоплясова».

Так, вправу зі стрічкою виконує під пісню «Були на селі» французька юніорка Ельза Сомвіль. Вона у фіналі посіла сьоме місце.

Натомість азербайджанка Аліна Ґозалова програму з булавами провела під іншу стару композицію ВВ «Гоп-ця». У фіналі Аліна стала п’ятою.

Завершиться чемпіонат Європи у Києві сьогодні, 29 листопада. Медалі у найпрестижнішому виді, індивідуальному багатоборстві, розіграють сеньорки. Початок змагань – о 11:45. Україну представлятимуть Влада Нікольченко і Єва Мелещук.

Додамо, що чемпіонат Європи транслюється на платформі Oll.tv. Змагання у багатоборстві показуватиме також телеканал «Індіго».