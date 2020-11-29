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    ВВ знову в моді. Французька гімнастка на чемпіонаті Європи виступала під «Були на селі» (відео)

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    Пісні Олега Скрипки і ВВ популярні серед гімнасток - ВВ знову в моді. Французька гімнастка на чемпіонаті Європи виступала під «Були на селі» (відео)
    Пісні Олега Скрипки і ВВ популярні серед гімнасток
    Світлина - Скрипка і Бандура

    Ельза Сомвіль – не єдина, хто вдався до мотивів легенд українського року

    Сьогодні, 29 листопада, у Києві завершується 36-й чемпіонат Європи з художньої гімнастики. Господарки на ньому вже виграли шість медалей, три з яких – золоті. Крім того, на турнір деякі спортсменки приїхали з програмами під музику з українськими мотивами. Зокрема використовуються трохи призабуті хіти рок-гурту «Воплі Відоплясова».

    Так, вправу зі стрічкою виконує під пісню «Були на селі» французька юніорка Ельза Сомвіль. Вона у фіналі посіла сьоме місце.

    Натомість азербайджанка Аліна Ґозалова програму з булавами провела під іншу стару композицію ВВ «Гоп-ця». У фіналі Аліна стала п’ятою.

    Завершиться чемпіонат Європи у Києві сьогодні, 29 листопада. Медалі у найпрестижнішому виді, індивідуальному багатоборстві, розіграють сеньорки. Початок змагань – о 11:45. Україну представлятимуть Влада Нікольченко і Єва Мелещук.

    Додамо, що чемпіонат Європи транслюється на платформі Oll.tv. Змагання у багатоборстві показуватиме також телеканал «Індіго».

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    Теги: чемпіонат Європи художня гімнастика Аліна Ґозалова Ельза Сомвіль Воплі Відоплясова Олег Скрипка
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