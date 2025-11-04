Помер відомий російський телеведучий: що говорив про війну РФ проти України

У 2022 році Ніколаєв заявляв, що санкції щодо Росії зовсім не заважають його країні

Відомий радянський і російський телеведучий Юрій Ніколаєв помер у віці 76 років. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

Поки що не повідомляється про причини смерті.

Напередодні стало відомо, що народний артист був госпіталізований. Повідомляється, що знаменитості стало зле у себе вдома, йому викликали швидку. Медики, оглянувши ведучого, прийняли рішення про госпіталізацію. Подробиць про стан артиста так і не надійшло.

Ніколаєв відомий за такими програмами, як «Ранкова зірка», «Ранкова пошта» і «Танці на льоду».

Юрій Ніколаєв – радянський і російський теле- і радіоведучий, актор та пропагандист. Він народився 16 грудня 1948 року у Кишиневі. Ніколаєв отримав звання Заслуженого артиста РФ (1994) та Народного артиста РФ (1998). Також нагороджений «Почесною грамотою президента Російської Федерації».

Що Ніколаєв говорив про війну РФ проти України?

У 2022 році Ніколаєв заявляв, що санкції щодо Росії зовсім не заважають його країні: «Плювати на санкції! Нам треба співати, танцювати, давати концерти. Тим більше у нас велика країна».

Однак артисту тоді довелося визнати, що особисто він відчуває санкційний тиск: «Я не можу виїхати за кордон, так зараз ніхто не може цього зробити. Чи засмучує це? Не те щоб дуже. Але ні, так ні». Ніколаєв зізнався, що його улюблені країни – Іспанія та Італія, але тепер доведеться проводити відпустку «в Підмосков'ї або Сочі – в нашій країні дуже багато красивих місць, які можна відкрити для себе».