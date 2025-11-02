Головна Світ Соціум
Російський Іл-76 із санкційного списку прибув до Венесуели

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Російський Іл-76 із санкційного списку прибув до Венесуели
фото: Вікіпедія

Прибуття Іл-76 відбулося на тлі звернення Каракаса до Москви, Пекіна та Тегерана з проханням про військову підтримку

Російський військово-транспортний літак Іл-76 із реєстрацією RA-78765, занесений до санкційних списків, прибув до столиці Венесуели – Каракаса. Прибуття пов’язують із проханням президента Ніколаса Мадуро про військову допомогу і розглядають як крок Росії до розширення свого військового впливу в регіоні Карибського моря. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Defense News.

Рейс виконав транспортник оператора Aviacon Zitotrans – авіакомпанії, яка перебуває під санкціями США, Канади та України через зв’язки з російськими військовими структурами. У флотові компанії шість транспортних літаків, раніше Aviacon Zitotrans фігурувала у постачанні обладнання до регіонів, де діяли російські найманці, зокрема підрозділи, пов’язані з угрупованням «Вагнер».

Прибуття Іл-76 відбулося на тлі звернення Каракаса до Москви, Пекіна та Тегерана з проханням про військову підтримку у відповідь на посилену активність США у Карибському регіоні. Зокрема, Венесуела просила про:

  • постачання та модернізацію оборонних радарів;
  • ремонт і модернізацію літаків (зокрема згадували модернізацію Су-30МК2);
  • постачання ракетних систем;
  • трирічну програму фінансування через державну корпорацію «Ростех».

Крім Росії, Каракас звертався і до інших партнерів: до Китая – за сучасними радарними рішеннями, до Ірану – за ударними БПЛА з дальністю до 1000 км та засобами глушіння GPS.

Аналізуючи ситуацію, експерти зазначають, що присутність російської техніки і персоналу у Венесуелі може мати як символічний характер – демонстрацію підтримки режиму Мадуро, так і практичні наслідки для балансу сил у Західній півкулі. Для Каракасу така співпраця – спосіб протистояти зовнішньому тиску та посилити оборонні можливості, для Москви – шанс розширити геополітичну присутність та підсилити вплив у регіоні.

Раніше президент США Дональд Трамп заперечив, що ухвалив рішення про удари по військових об'єктах у Венесуелі, спростувавши повідомлення ЗМІ про те, що він дав згоду на таку атаку. 

Нагадаємо газета Miami Herald повідомила, що адміністрація Трампа вирішила атакувати військові об'єкти у Венесуелі, і що удари можуть бути завдані в будь-який момент. Також The Wall Street Journal писав, що адміністрація Дональда Трампа визначила цілі для майбутніх ударів по Венесуелі. До списку потрапили військові бази, порти та аеродроми, які, за даними США, використовуються для контрабанди наркотиків.

Нещодавно Трамп публічно визнав, що надав ЦРУ дозвіл на проведення таємних операцій у країні, а Пентагон перекинув до Карибського басейну найсучасніший авіаносець із кораблями супроводу, винищувачами F/A-18 і літаками радіоелектронної боротьби. За останні тижні американські стратегічні бомбардувальники B-52 і B-1 уже здійснювали польоти поблизу узбережжя Венесуели, тестуючи її систему ППО.

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що після виведення морських маршрутів наркоторгівлі під контроль американські сили можуть перейти до наступного етапу – боротьби із наркотрафіком на суходолі, зокрема у Венесуелі. Трамп підкреслив, що за останній рік обсяг наркотиків, які надходили морем, знизився до менше ніж 5% від попереднього рівня.

