Держдума розширила перелік злочинів, за які можна судити підлітків, на 7 нових статей, включаючи «сприяння диверсії»

Державна дума РФ одноголосно підтримала законопроєкт, який значно посилює кримінальну відповідальність для неповнолітніх. Відтепер підлітків від 14 років можна буде притягати до відповідальності за так звані диверсії, «навчання терактам» та «участь у диверсійних спільнотах». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

Усі 398 депутатів проголосували «за» цей закон, який фактично додає до Кримінального кодексу 7 нових статей і збільшує список злочинів, за які можна судити з 14 років, з 32 до 39 пунктів.

Згідно з новим законом, дітей зможуть засуджувати до термінів від 5 до 20 років позбавлення волі. За окремі злочини, як-от «проходження навчання» або «сприяння диверсії», передбачене навіть довічне ув’язнення.

Єдиний, хто висловив сумніви щодо закону, був депутат Юрій Синельщиков, який заявив, що підлітки можуть не розуміти, що означає «підрив економічної безпеки» і за що їх карають. Проте автори ініціативи, зокрема Ірина Ярова та Василь Піскарьов, відкинули застереження. Ярова, посилаючись на «гуманізм російського законодавства», заявила, що страх є «найкращою профілактикою».

Під час обговорення депутат Микола Коломейцев вигукнув із залу: «А давайте повернемо смертну кару!», на що доповідачка відповіла, що це питання «не стосується предмета обговорення».

Нагадаємо, секретар Ради безпеки РФ Сергій Шойгу заявив, що пошкодження, спричинені атаками безпілотників на об'єкти паливно-енергетичного комплексу (ПЕК) Росії, нібито не можуть дестабілізувати внутрішню обстановку в країні.