Полковник Британії у відставці назвав нове слабке місце Путіна

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Путін робить акцент на інформаційній безпеці, щоб підтримувати пропаганду та контролювати дезінформацію в країні
фото: Reuters

Захист інформаційної інфраструктури та інформаційної безпеки було першочерговим пунктом на Раді безпеки, яку провів нещодавно Путін

Поки близько 40% НПЗ Кремля знищені українськими ударами, а росіяни стоять днями в черзі за бензином – Володимир Путін акцентує увагу не на захисті енергооб′єктів, а на інформаційній безпеці. Для очільника Кремля вкрай важливо підтримувати пропаганду та дезінформацію в країні, бо саме так і працює вся російська система. Такою думкою ділиться полковник армії Британії у відставці Геміш де Бреттон-Гордон в інтерв’ю 24 Каналу, пише «Главком».

«Бавовна розквітає» останнім часом чи не щодня на енергооб′єктах в Росії. Успішні удари української армії вивели з ладу майже 40% нафтопереробних потужностей країни-агресорки. Натомість першочергово Путін на Раді безпеки обговорював захист інформаційної інфраструктури. Еліта Кремля не бачить проблеми в цьому, тоді як звичайні росіяни мусять стояти в черзі за бензином по 2-3 км. І в новинах теж проблем немає, бо пропаганда працює на 100% вже понад два десятки років.   

«Путін розуміє, що це його вразливе місце. Він хоче його захистити. Але він навіть не згадує захист мирних жителів. Будемо сподіватися, що росіяни дійсно зрозуміють, які його пріоритети. А це, звісно ж, не населення Росії», ‒ говорить експолковник.

Навіть у Росії всі справи ведуться в електронному вигляді та через інтернет. Експолковник зазначає, кібербезпека для очільника Кремля дуже важлива: Путін розуміє, що Україна за допомогою Заходу цілком може виграти кібервійну.

Нагадаємо, під час останньої кібератаки, що сталась у вересні, хакери зламали сайт одного із найбільших російських аеропортів. Це сталося у петербурзькому аеропорту «Пулково».

Раніше «Главком» повідомляв, що в липні відбулось декілька кібератак на аеропорти Росії. Так, остання ‒ в «Шереметьєво», де відбувся справжній колапс: рейси скасовували та переносили, а тисячі пасажирів застрягли в терміналах.

Натомість на початку липня в трьох найбільших аеропортах Росії стався масштабний збій. Унаслідок цього російські авіакомпанії могли втратити понад $250 млн.

