Британія запровадила масштабні санкції проти російських нафтових гігантів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Британія запровадила масштабні санкції проти російських нафтових гігантів
фото: російські ЗМІ

Під нові обмеження потрапили «Роснєфть» та «Лукойл»

Велика Британія розширила санкції проти Росії, включивши до списку 35 компаній та п'ять фізичних осіб. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт британського уряду.

До оновленого списку санкцій потрапили великі російські енергетичні компанії, серед яких «Роснєфть» та «Лукойл». Також обмеження ввели проти банків та установ, які займаються фінансовими операціями. Йдеться про Solid Bank, BBR Bank, Transstroybank, Примсоцбанк, «Національну систему платіжних карт» (NSPK). Підприємства оборонного сектору також потрапили під обмеженням. Мова йде, зокрема, про Pergam-Engineering JSC – компанію, яка займається діагностикою обладнання.

Санкції торкнулися й індійської Nayara Energy, співвласником якої є Роснєфть, та зареєстрованих в ОАЕ Novus Energy, Wissol Commodities та Alghaf Marine. Ці компанії брали участь у транспортуванні та торгівлі російською нафтою та визнані структурами, які отримують вигоду від співпраці з урядом Росії. Окрім цього, до списку санкцій внесено китайську National Pipeline Group Beihai Liquefied Natural Gas (оператор LNG-терміналу). Підставою названо взаємодію із суднами, які перебувають під британськими санкціями.

Крім того, до санкційного списку також додано 51 судно «тіньового флоту» Росії.

Як повідомлялося, Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило дані, які свідчать про критичну прогалину в міжнародних санкціях: 86 із 145 підприємств російського оборонного холдингу «Технодинаміка» досі не перебувають під обмеженнями країн санкційної коаліції. «Технодинаміка», що входить до складу державної корпорації «ростєх», відіграє ключову роль у забезпеченні російського ВПК.

До слова, у суботу, 11 жовтня, Україна запровадила нові антиросійські санкції. Під обмеження потрапили особи і компанії, які причетні до підтримки воєнної машини РФ і обходу санкцій.

