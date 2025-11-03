Головна Світ Соціум
Торгівля дітьми. У Москві заарештовано колишню опікунку викраденого з Маріуполя підлітка

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Ірину Рудницьку арештували
фото: Рузький Муніципальний округ Московської області

Суд заарештував Рудницьку до 22 листопада

Суд у Москві заарештував трьох осіб за звинуваченням у торгівлі дітьми. Основна фігурантка – Ірина Рудницька. Під її опікою перебуває 12 неповнолітніх дітей віком від трьох до 17 років. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

Рудницька очолює підмосковну громадську організацію із захисту сімейних цінностей «Співдружність сімей, сімей з дітьми та соціально незахищених верств населення». Вона клінічний психолог, також її називають «відомою активісткою з Рузи». Має досвід роботи у військовому госпіталі під час другої чеченської війни. Також відома близьким знайомством з дитячим омбудсменом РФ Марією Львовою-Бєловою.

На офіційному сайті адміністрації підмосковної Рузи йдеться, що Рудницька «зібрала всіх сиріт Рузи» під свою опіку. Сама Рудницька говорила, що зупинятися на 12 дітях не збирається. Сім'я живе у великому будинку на березі річки в селі Теряєво у Волоколамському окрузі Московської області.

Суд заарештував Рудницьку до 22 листопада, відправивши в СІЗО, у справі про торгівлю дітьми, яку завели ще в серпні 2025 року. Їй загрожує термін до 10 років позбавлення волі.

Ім'я Ірини Рудницької побіжно згадувалося у зв'язку з трагічним епізодом, пов'язаним з українським неповнолітнім сиротою Богданом Єрмохіним. Рудницька оформила опіку над юнаком, депортований з Маріуполя до Росії. Хлопець намагався повернутися в Україну, де у нього залишилися родичі. Йому в Росії прийшла повістка до військкомату. Однак Єрмохін був переданий на територію України.

Раніше Богдан Єрмохін, якого підлітком росіяни депортували з окупованого Маріуполя, виїхав до Білорусі. Звідти хлопець вирушив до України.

Історія Богдана Єрмохіна

фото: Андрій Єрмак/Telegram

Навесні 2022 року Богдана Єрмохіна вивезли з Маріуполя та віддали до прийомної родини в Московській області Росії. На початку 2023 року він спробував самостійно повернутись до України, але на кордоні з Білоруссю його затримали росіяни.

Єрмохін неодноразово заявляв, що хоче повернутися до України, де його законним представником може виступати доросла сестра. Російська влада посилалася на те, що як неповнолітній він не може сам вирішувати, де йому жити.

У листопаді 2023 року стало відомо, що Єрмохіна зобов’язали з’явитися у підмосковний військкомат у грудні 2023 року, коли йому виповниться 18 років. Підліток записав звернення до президента України Володимира Зеленського із проханням допомогти йому повернутися додому.

Теги: росія діти торгівля людьми росіяни

