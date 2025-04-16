Президент Євроради доєднався до президентської ініціативи Bring Kids Back UA
Кошта: Не може бути миру без правосуддя
Президент Європейської Ради Антоніу Кошта доєднався до ініціативи президента України Володимира Зеленського Bring Kids Back UA. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Кошта у соцмережі X.
«Цього Великодня, коли ми збираємося разом із близькими, тисячі українських дітей залишаються розлученими зі своїми – забраними Росією зі своїх домівок», – зазначив Кошта.
Він додав, що приєднується до президентської ініціативи Зеленського Bring Kids Back UA, щоб вимагати безпечного повернення дітей.
«Не може бути миру без правосуддя, а правосуддя не буде, доки всі діти не повернуться додому», – розповів Кошта.
Нагадаємо, у межах Bring Kids Back UA вдалося повернути ще 11 дітей з тимчасово окупованих територій та території РФ. Зокрема, повернули хлопчика, чий батько перебував у російському полоні.
Повідомляється, що 11-річний хлопчик разом із своєю матір'ю весь цей час перебували на окупованій території. Вони намагалися поводитись дуже обережно, адже остерігались будь-якої уваги від органів тимчасової влади.
«Після звільнення чоловіка з полону, жінка звернулась до Офісу Омбудсмана з проханням допомогти виїхати з ТОТ. В результаті – родина на підконтрольній території Україні і зовсім скоро возз'єднається», – написав Лубінець.
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