Головна Світ Політика
search button user button menu button

Президент Євроради доєднався до президентської ініціативи Bring Kids Back UA

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Президент Євроради доєднався до президентської ініціативи Bring Kids Back UA
Кошта: «Не може бути миру без правосуддя, а правосуддя не буде, доки всі діти не повернуться додому»
фото: Антоніу Кошта

Кошта: Не може бути миру без правосуддя

Президент Європейської Ради Антоніу Кошта доєднався до ініціативи президента України Володимира Зеленського Bring Kids Back UA. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Кошта у соцмережі X.

«Цього Великодня, коли ми збираємося разом із близькими, тисячі українських дітей залишаються розлученими зі своїми – забраними Росією зі своїх домівок», – зазначив Кошта.

Він додав, що приєднується до президентської ініціативи Зеленського Bring Kids Back UA, щоб вимагати безпечного повернення дітей.

Кошта: Не може бути миру без правосуддя, а правосуддя не буде, доки всі діти не повернуться додому
Кошта: Не може бути миру без правосуддя, а правосуддя не буде, доки всі діти не повернуться додому
скріншот

«Не може бути миру без правосуддя, а правосуддя не буде, доки всі діти не повернуться додому», – розповів Кошта.

Нагадаємо, у межах Bring Kids Back UA вдалося повернути ще 11 дітей з тимчасово окупованих територій та території РФ. Зокрема, повернули хлопчика, чий батько перебував у російському полоні.

Повідомляється, що 11-річний хлопчик разом із своєю матір'ю весь цей час перебували на окупованій території. Вони намагалися поводитись дуже обережно, адже остерігались будь-якої уваги від органів тимчасової влади.

«Після звільнення чоловіка з полону, жінка звернулась до Офісу Омбудсмана з проханням допомогти виїхати з ТОТ. В результаті – родина на підконтрольній території Україні і зовсім скоро возз'єднається», – написав Лубінець.

Читайте також:

Теги: діти Європа

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Поліція Івано-Франківщини встановила неповнолітніх, причетних до вбивства місцевого мешканця
На Івано-Франківщині підлітки жорстоко вбили 19-річного хлопця
Сьогодні, 12:27
Президент України Володимир Зеленський підписав 7 квітня, закон про посилення захисту прав добросовісного набувача
Підписання закону про добросовісного набувача та погрози Трампа у бік Китаю. Головне за 7 квітня
7 квiтня, 20:51
За свою кар'єру Возняцкі виграла 30 одиночних турнірів WTA
Колишня найкраща тенісистка світу оголосила, що чекає на третю дитину
7 квiтня, 09:14
Вода, запаси їжі, батарейки, медикаменти – дещо з того, що має бути в запасі, щоб бути готовим до стихійних лих і катастроф
Як у ЄС готують людей на випадок війни, криз та катастроф
28 березня, 22:00
Влад Руденко пройшов російський табір, а тепер живе у Києві й займається спортом
Бунт у російському таборі та довгий шлях додому. Вражаюча історія українських підлітків, викрадених Росією
27 березня, 11:23
Жовква: Україні «не потрібна міжнародна присутність десь у Львові»
Заступник Єрмака: Кожен іноземний миротворець «має бути готовим до участі у справжньому бою»
26 березня, 21:16
Трамп 18 березня планує зв'язатися з Путіним
Як США підлаштовуються під вимоги Кремля
18 березня, 14:14
Адміністрація Трампа скоротила фінансову підтримку Радіо Свобода
Сім країн ЄС підтримали чеську ініціативу блокового фінансування «Радіо Свобода» – Politico
18 березня, 12:14
Україна відкрита до послаблення санкцій проти РФ: Politico назвало, за якої умови
Україна відкрита до послаблення санкцій проти РФ: Politico назвало, за якої умови
17 березня, 09:41

Політика

Президент Євроради доєднався до президентської ініціативи Bring Kids Back UA
Президент Євроради доєднався до президентської ініціативи Bring Kids Back UA
КНДР заробила $20 млрд на військовій підтримці Росії
КНДР заробила $20 млрд на військовій підтримці Росії
Світова організація торгівлі різко знизила прогноз на 2025 рік через тарифи США
Світова організація торгівлі різко знизила прогноз на 2025 рік через тарифи США
ЄС підтвердив дискусії про направлення «військових радників» до України
ЄС підтвердив дискусії про направлення «військових радників» до України
Міністр оборони Німеччини гальмує доставку Taurus в Україну
Міністр оборони Німеччини гальмує доставку Taurus в Україну
«Найгірший президент в історії США». Трамп відреагував на промову Байдена
«Найгірший президент в історії США». Трамп відреагував на промову Байдена

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
203K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 квітня: ситуація на фронті
73K
Карта повітряних тривог України онлайн 16 квітня 2025
40K
Прогноз магнітних бур на 16-18 квітня: якою буде сонячна активність
28K
Чистий четвер: прикмети, традиції, молитви і замовляння
26K
Об'єднана єврейська община, звинувачена у відмиванні коштів Приватбанку, змінила керівника
22K
Святити паску на Великдень не обов’язково? Роз'яснення митрополита Драбинка

Новини

У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 14:09
Об'єднана єврейська община, звинувачена у відмиванні коштів Приватбанку, змінила керівника
Сьогодні, 09:01
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 03:08
15 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала 39 хвилин
14 квiтня, 21:37
Зізнання полонених китайців та нові звинувачення Трампа. Головне за 14 квітня
14 квiтня, 21:24

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua