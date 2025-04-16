Президент Євроради доєднався до президентської ініціативи Bring Kids Back UA

Кошта: «Не може бути миру без правосуддя, а правосуддя не буде, доки всі діти не повернуться додому»

Кошта: Не може бути миру без правосуддя

Президент Європейської Ради Антоніу Кошта доєднався до ініціативи президента України Володимира Зеленського Bring Kids Back UA. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Кошта у соцмережі X.

«Цього Великодня, коли ми збираємося разом із близькими, тисячі українських дітей залишаються розлученими зі своїми – забраними Росією зі своїх домівок», – зазначив Кошта.

Він додав, що приєднується до президентської ініціативи Зеленського Bring Kids Back UA, щоб вимагати безпечного повернення дітей.

Кошта: Не може бути миру без правосуддя, а правосуддя не буде, доки всі діти не повернуться додому скріншот

«Не може бути миру без правосуддя, а правосуддя не буде, доки всі діти не повернуться додому», – розповів Кошта.

Нагадаємо, у межах Bring Kids Back UA вдалося повернути ще 11 дітей з тимчасово окупованих територій та території РФ. Зокрема, повернули хлопчика, чий батько перебував у російському полоні.

Повідомляється, що 11-річний хлопчик разом із своєю матір'ю весь цей час перебували на окупованій території. Вони намагалися поводитись дуже обережно, адже остерігались будь-якої уваги від органів тимчасової влади.

«Після звільнення чоловіка з полону, жінка звернулась до Офісу Омбудсмана з проханням допомогти виїхати з ТОТ. В результаті – родина на підконтрольній території Україні і зовсім скоро возз'єднається», – написав Лубінець.