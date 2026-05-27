Президент назвав головні переваги України перед іншими державами

Зеленський розповів, чим особлива Україна

Володимир Зеленський назвав переваги України перед рештою світу. Як повідомляє «Главком», про це президент розповів у шоу «Вдома краще!», відповідаючи на запитання про унікальні речі, які є в Україні, але відсутні в інших країнах.

Володимир Зеленський зауважив, що в Україні чимало речей, які роблять її особливою з-поміж інших держав. Він зауважив, що самостійно в цьому впевнився завдяки своїм подорожам світом та досвіду.

Одна з таких речей – це можливість почуватися в Україні тим, ким ти є, що, на думку президента, є важливим. «Я вважаю, що в Україні є багато речей, які ти розумієш, коли об’їхав весь світ. Ще до політики я мав цю можливість і абсолютно розумію, що є в Україні. По-перше, ти свій або своя. Це дуже важливо. Не треба в іншій державі доводити, що ось я така людина, я приїхала, я така сама, як ви. В Україні не потрібно, ти така, як усі. Це важливий фундамент – відчувати себе такою самою людиною», – зауважив глава держави.

Зеленський розповів про українців і зауважив, що таких людей і такого ставлення один до одного, як є в Україні, немає в інших країнах. «Я вважаю, що люди в Україні дуже теплі. Вони тебе дуже люблять. І я думаю, що цю любов не можна поміняти на іншу ментальність», – вважає президент України.

Також Зеленський зауважив, що те, чого немає за кордоном – це краса української природи. «Ну й Україна тут красивa. Природа. У нас, знаєте, як наші дідусі, бабусі говорять: «Ну, в Україні все є». Потрібен мир», – додав президент.

Розповідаючи про особливі речі в Україні, Зеленський висловився і про можливості. За його словами, після війни в Україні будуть різні шанси для зростання, наприклад для розвитку власного бізнесу.

«В Україні війна стала причиною, що конкуренція дуже сильно зменшилась. Для економіки на сьогодні це погано, але це війна. Війна закінчиться, і той, хто був тут, я вважаю, має більше шансів починати свою справу й багато шансів потім дуже сильно піднятися. Ви знаєте, завжди інвестують у складні моменти. Тому що після війни буде великий підйом в Україні», – сказав Володимир Зеленський.

Ще однією перевагою для життя в Україні президент назвав приєднання держави в майбутньому до Європейського Союзу.

«Україна ще не є юридично частиною Європейського Союзу, але ментально вже. І це перехід. А цей перехід точно є підйомом, великим європейських інвестицій. Україна буде юридично частиною Європейського Союзу. Будуть відкриті ринки, усе це стовідсотково буде. Такої великої країни територіально, великої із можливостями, і яка ще не в Європейському Союзі, але наближена швидше всіх до європейськості на європейському континенті, сьогодні немає у порівнянні з іншими. Тому я вважаю, що це все можливості», – зауважив президент України.

До слова, Володимир Зеленський згадував про своїх доньку Олександру та сина Кирила. Президент розповів, де живуть його діти під час війни в Україні. За словами Володимира Зеленського, він пишається своїми дітьми, а саме їхнім вибором.