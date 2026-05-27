Головна Скотч Життя
search button user button menu button

Президент назвав головні переваги України перед іншими державами

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Володимир Зеленський взяв участь у новому ток-шоу «Вдома краще!»
фото: скриншот Офіс президента України/YouTube
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Зеленський розповів, чим особлива Україна

Володимир Зеленський назвав переваги України перед рештою світу. Як повідомляє «Главком», про це президент розповів у шоу «Вдома краще!», відповідаючи на запитання про унікальні речі, які є в Україні, але відсутні в інших країнах. 

Володимир Зеленський зауважив, що в Україні чимало речей, які роблять її особливою з-поміж інших держав. Він зауважив, що самостійно в цьому впевнився завдяки своїм подорожам світом та досвіду.

Одна з таких речей – це можливість почуватися в Україні тим, ким ти є, що, на думку президента, є важливим. «Я вважаю, що в Україні є багато речей, які ти розумієш, коли об’їхав весь світ. Ще до політики я мав цю можливість і абсолютно розумію, що є в Україні. По-перше, ти свій або своя. Це дуже важливо. Не треба в іншій державі доводити, що ось я така людина, я приїхала, я така сама, як ви. В Україні не потрібно, ти така, як усі. Це важливий фундамент – відчувати себе такою самою людиною», – зауважив глава держави.

Зеленський розповів про українців і зауважив, що таких людей і такого ставлення один до одного, як є в Україні, немає в інших країнах. «Я вважаю, що люди в Україні дуже теплі. Вони тебе дуже люблять. І я думаю, що цю любов не можна поміняти на іншу ментальність», – вважає президент України.

Також Зеленський зауважив, що те, чого немає за кордоном – це краса української природи. «Ну й Україна тут красивa. Природа. У нас, знаєте, як наші дідусі, бабусі говорять: «Ну, в Україні все є». Потрібен мир», – додав президент.

Розповідаючи про особливі речі в Україні, Зеленський висловився і про можливості. За його словами, після війни в Україні будуть різні шанси для зростання, наприклад для розвитку власного бізнесу.

«В Україні війна стала причиною, що конкуренція дуже сильно зменшилась. Для економіки на сьогодні це погано, але це війна. Війна закінчиться, і той, хто був тут, я вважаю, має більше шансів починати свою справу й багато шансів потім дуже сильно піднятися. Ви знаєте, завжди інвестують у складні моменти. Тому що після війни буде великий підйом в Україні», – сказав Володимир Зеленський.

Ще однією перевагою для життя в Україні президент назвав приєднання держави в майбутньому до Європейського Союзу.

«Україна ще не є юридично частиною Європейського Союзу, але ментально вже. І це перехід. А цей перехід точно є підйомом, великим європейських інвестицій. Україна буде юридично частиною Європейського Союзу. Будуть відкриті ринки, усе це стовідсотково буде. Такої великої країни територіально, великої із можливостями, і яка ще не в Європейському Союзі, але наближена швидше всіх до європейськості на європейському континенті, сьогодні немає у порівнянні з іншими. Тому я вважаю, що це все можливості», – зауважив президент України.

До слова, Володимир Зеленський згадував про своїх доньку Олександру та сина Кирила. Президент розповів, де живуть його діти під час війни в Україні. За словами Володимира Зеленського, він пишається своїми дітьми, а саме їхнім вибором. 

Теги: Володимир Зеленський еміграція українці за кордоном

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Володимир Зеленський повідомив про реальну активність білоруських військових поблизу кордону
Зеленський повідомив про «специфічну активність» на кордоні з Білоруссю
2 травня, 15:41
Зустріч президента України з міністром оборони Німеччини
Україна і Німеччина працюють над шістьма проєктами спільного виробництва зброї (фото)
11 травня, 18:52
Президент Польщі запевнив, що підтримка України триватиме
Навроцький відклав візит до України щонайменше до 2027 року
15 травня, 00:15
Новий сервіс стосується саме тимчасових обмежень, накладених судом чи виконавчою службою
Держприкордонслужба запустила сервіс для перевірки обмежень на виїзд
19 травня, 13:39
Головна пастка нових правил – не сам факт виїзду, а те, що трапляється після нього
Трамп змусить іноземців виїхати з США для отримання грін-карти
23 травня, 00:40
Президент зробив заяву про фронтову активність
Зеленський заявив про зміни на фронті на користь України
19 травня, 19:04
Рютте підтвердив запрошення Зеленського на саміт
Рютте повідомив, чи отримав Зеленський запрошення на саміт НАТО
22 травня, 17:42
Наслідки удару 24 травня РФ по Києву
Масований удар по Україні 24 травня. Президент повідомив, скільки областей постраждали
25 травня, 10:39
Глава держави поспілкувався з очільницею Європейської комісії про вступ України в ЄС
Зеленський обговорив з главою Єврокомісії посилення ППО
Сьогодні, 18:31

Життя

Подружжя українців назвало головні недоліки життя в Австралії
Подружжя українців назвало головні недоліки життя в Австралії
Президент назвав головні переваги України перед іншими державами
Президент назвав головні переваги України перед іншими державами
Зеленський розповів, де перебувають його діти під час війни в Україні
Зеленський розповів, де перебувають його діти під час війни в Україні
Скульптор із Полтавщини переміг на конкурсі в Латвії
Скульптор із Полтавщини переміг на конкурсі в Латвії
Як пройшло весілля Дональда-молодшого: Іванка та Тіффані Трамп поділилися ексклюзивними кадрами
Як пройшло весілля Дональда-молодшого: Іванка та Тіффані Трамп поділилися ексклюзивними кадрами
Блогерка з Польщі роками колола силікон в обличчя: що з нею сталося (відео)
Блогерка з Польщі роками колола силікон в обличчя: що з нею сталося (відео)

Новини

Удар по Одесі, Зеленський написав листа Трампу. Головне за 27 травня 2026
Сьогодні, 21:30
Заява ООН після масованих ударів по Києву: США здивували своєю позицією
Сьогодні, 16:55
Поліція Чернігівщини отримала нового керівника
Сьогодні, 15:36
Ворог намагається прорвати оборону біля Куп’янська – Угруповання об’єднаних сил
Сьогодні, 15:14
Зброя для залякування, а не перемоги. Аналітики знайшли критичний недолік у путінському «Орєшніку»
Сьогодні, 14:59
Китайська поліція тестує смарт–окуляри з розпізнаванням облич
Сьогодні, 14:22

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua