Як пройшло весілля Дональда-молодшого: Іванка та Тіффані Трамп поділилися ексклюзивними кадрами

Сестри Дональда Трампа-молодшого показали, як з родиною проводять час після весілля брата

Дональд Трамп-молодший та модель Беттіна Андерсон одружилися. Син президента США провів весілля на приватному острові на Багамах. Сестри нареченого Іванка і Тіффані Трамп поділилися кадрами зі святкування. Про це пише «Главком» із посиланням на Hello.

Іванка Трамп показала, як її родина відпочиває та святкує весілля Дональда Трампа-молодшого. Донька президента поділилася підбіркою кадрів, на деяких з них вона позує зі своїм чоловіком Джаредом у літніх образах.

Ще бізнесвумен сфотографувалась зі своєю племінницею Кай, донькою Дональда Трампа-молодшого від його першого шлюбу з Ванессою Гейдон.

Також Іванка Трамп поділилася фото з відпочинку, де вона стоїть на дошці для серфінгу на березі океану.

Водночас Тіффані Трамп опублікувала більш особисті фото з її відпочинку на братовому весіллі. Дівчина показала різні кадри, де вона з’являється у яскравій сукні на тлі краєвидів острова та на березі океану, а також зі своїм чоловіком Майклом Булосом.

На ще одній світлині Тіффані Трамп позує зі своєю племінницею. До слова, деякі кадри Тіффані та Іванки Трамп мають однакові локації, тож схоже родина проводить час разом під час відпочинку після весілля Дональда Трампа-молодшого.

Зауважимо, що Дональд Трамп – молодший і Беттіна Андерсон одружилися 23 травня. Молодята зібрали близько 40 гостей на своєму весіллі. Серед них були рідні та близькі, наприклад, Іванка Трамп із чоловіком Джаредом Кушнером, Ерік Трамп із дружиною Ларою, Тіффані Трамп із чоловіком Майклом Булосом.

Подружжя планувало зіграти весілля у Білому Домі, проте через війну в Ірані прийняло рішення провести більш стриману церемонію. Однак Дональд Трамп – молодший і Беттіна Андерсон все ж таки планують влаштувати пише святкування свого весілля цього року. До слова, Дональд Трамп не був присутній на весілля сина.

Нагадаємо, старша дочка Дональда Трампа – Іванка під час інавгурації 47-го президента США, вразила присутніх своїм бездоганним образом у смарагдовому костюмі. Іванка Трамп прибула на церемонію інавгурації Дональда Трампа. Вона відвідала подію разом зі своєю родиною – чоловіком Джаредом Кушнером і трьома їхніми дітьми Арабеллою, Джозефом і Теодором.