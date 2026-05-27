Скульптор із Полтавщини переміг на конкурсі в Латвії

glavcom.ua
Олексій Пода переміг на Міжнародному фестивалі піщаної скульптури в Латвії
фото: Суспільне Полтава
Уродженець Полтавщини поділився своїм шляхом до перемоги

Скульптор з Полтавщини Олексій Пода взяв участь у Міжнародному конкурсі піщаних скульптур у Латвії. Українець здобув перемогу в змаганні та розповів, як йому вдалося посісти перше місце. Про це пише «Главком» із посиланням на Суспільне Полтава.

Для Олексія Поди перше місце в конкурсі в Латвії мало особливе значення. Він раніше вже боровся за цю перемогу, однак посів друге місце. «Минулого року я друге місце отримав, зараз перше. Це взагалі перший раз, перше місце на конкурсах скульптур із піску в мене», – розповів скульптор.

Як розповів Олексій Пода, цього року на конкурсі була значна конкуренція. Участь у змаганнях брав відомий латвійський митець Карліс Іле. «Коли дізналися, що він буде брати участь, думали, що боротися за перші місця буде дуже важко», – зізнався Пода.

Однак конкуренція не завадила українцю посісти перше місце. Роботу скульптора з Полтавщини журі обрало за оригінальну ідею і технічну складність.

Скульптура Олексія Поди, яка перемогла на міжнародному конкурсі
фото: Суспільне Полтава

Тема конкурсу піщаних скульптур була присвячена Юрському періоду. Тож Олексій Пода створив для участі незвичну скульптуру з піску у формі LEGO-конструктора.

«Я подумав, що всі будуть робити щось типу реалістичних динозаврів, тому захотілося зробити щось оригінальне, те, що запам’ятається. Прийшла ідея LEGO-конструктора. Була складність у тому, що ця скульптура потребувала досить прямих ліній. У цьому був певний виклик, щоб усі окремі блоки були більш-менш однакової форми. Загалом, щоб робити прямі поверхні з піску, треба мати певний досвід», – поділився полтавець.

Інсталяція Олексія Поди містить не лише елементи популярного конструктора, але і скульптуру хлопчика, який тримає одну з деталей. З’ясувалося, що митець створював свою роботу, надихаючись світлиною сина.

Чоловік пояснив, що його скульптура має певний символізм, пов'язаний з Україною. «Я робив паралель також з Україною. Після війни ми відбудуємо все, як цей хлопчик – свого динозавра», – пояснив він.

Олексій Пода створював свою роботу, надихаючись світлиною сина
фото: Суспільне Полтава

Під час створення піщаної скульптури на заваді стала погода. Під час конкурсу йшов дощ, тому Олексій Пода намагався захистити свою роботу від руйнування. «Був дощ, доводилось ховати роботу, обгортати плівкою. Але обійшлося без серйозних проблем», – зазначив українець.

Митець зауважив, що процес створення піщаної скульптури є складним. Наприклад, її створюють зверху вниз, тому потім виправити якісь деталі складно. «Скульптура має бути продумана на 100 % із самого початку. Потім уже нічого не виправиш», – пояснив Олексій Пода.

Робота українця, який переміг на конкурсі піщаних скульптур у Латвії
фото: Суспільне Полтава

Для того, щоб створити скульптуру фахівці використовують лопати для великих форм та дрібні інструменти для менших деталей. До того ж піщані інсталяції мають бути стабільними, навіть невеликі неточності можуть зруйнувати їх форму.

Піщана скульптура виконується не лише з піску. Щоб вона зберігала форму та не руйнувалася її зміцнюють спеціальним клейовим розчином. «Коли форма готова, її обробляють клейовим розчином. І такі скульптури можуть стояти досить довго», – пояснив митець.

