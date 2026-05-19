Держприкордонслужба запустила сервіс для перевірки обмежень на виїзд

Заборони на виїзд тепер можна перевірити в «Особистому кабінеті» Держприкордонслужби

Державна прикордонна служба України запускає на своєму офіційному порталі новий цифровий сервіс «Особистий кабінет». Відтепер українці зможуть самостійно, безкоштовно та в реальному часі перевіряти, чи встановлено щодо них обмеження на перетин державного кордону. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.

Які обмеження можна перевірити

Новий сервіс відображає інформацію про заборони, накладені судовими інстанціями або Державною виконавчою службою. Це стосується обмежень, виниклих через:

наявність заборгованості зі сплати аліментів;

несплачені адміністративні чи судові штрафи;

інші фінансові борги (кредити, комунальні послуги тощо).

Зауважимо, обмеження, пов'язані з дією воєнного стану, перевіряються за окремими правилами прикордонного контролю. В «Особистому кабінеті» ці дані не відображаються.

Як скористатися сервісом

Повідомляється, що процедура перевірки повністю автоматизована, працює в режимі 24/7 і доступна з будь-якого пристрою:

Реєстрація: Користувачу необхідно підтвердити особу за допомогою Дія.Підпис, BankID, системи id.gov.ua або кваліфікованого електронного підпису.

Авторизація: Здійснити вхід до особистого кабінету на офіційному вебпорталі Держприкордонслужби.

Моніторинг: Система миттєво звіряє анкетні дані з базами даних прикордонного відомства.

Результат: На екрані відразу з'являється статус: «Обмежень немає» або «Є тимчасове обмеження».

У Держприкордонслужбі зазначають, що запровадження онлайн-кабінету суттєво спростить підготовку до закордонних поїздок, адже раніше для отримання такої інформації громадянам доводилося надсилати паперові запити та чекати на відповідь до 30 днів.

