Держприкордонслужба запустила сервіс для перевірки обмежень на виїзд

glavcom.ua
Новий сервіс стосується саме тимчасових обмежень, накладених судом чи виконавчою службою
Державна прикордонна служба України запускає на своєму офіційному порталі новий цифровий сервіс «Особистий кабінет». Відтепер українці зможуть самостійно, безкоштовно та в реальному часі перевіряти, чи встановлено щодо них обмеження на перетин державного кордону. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.

Які обмеження можна перевірити

Новий сервіс відображає інформацію про заборони, накладені судовими інстанціями або Державною виконавчою службою. Це стосується обмежень, виниклих через:

  • наявність заборгованості зі сплати аліментів;
  • несплачені адміністративні чи судові штрафи;
  • інші фінансові борги (кредити, комунальні послуги тощо).

Зауважимо, обмеження, пов'язані з дією воєнного стану, перевіряються за окремими правилами прикордонного контролю. В «Особистому кабінеті» ці дані не відображаються.

Як скористатися сервісом

Повідомляється, що процедура перевірки повністю автоматизована, працює в режимі 24/7 і доступна з будь-якого пристрою:

  • Реєстрація: Користувачу необхідно підтвердити особу за допомогою Дія.Підпис, BankID, системи id.gov.ua або кваліфікованого електронного підпису.
  • Авторизація: Здійснити вхід до особистого кабінету на офіційному вебпорталі Держприкордонслужби.
  • Моніторинг: Система миттєво звіряє анкетні дані з базами даних прикордонного відомства.
  • Результат: На екрані відразу з’являється статус: «Обмежень немає» або «Є тимчасове обмеження».

У Держприкордонслужбі зазначають, що запровадження онлайн-кабінету суттєво спростить підготовку до закордонних поїздок, адже раніше для отримання такої інформації громадянам доводилося надсилати паперові запити та чекати на відповідь до 30 днів.

«Главком» писав, що на пункті пропуску «Медика» польські прикордонники виявили джерело потужного радіоактивного випромінювання у багажі 54-річної громадянки України. Як з’ясувалося пізніше, «фонила» звичайна банкнота номіналом $100. За результатами аналізу встановлено, що на купюрі був присутній ізотоп, який застосовується з медичною метою. Небезпечну банкноту вилучили та помістили у спеціальний захисний контейнер. 

До слова, на кордоні шахраї «полюють» на одиноких жінок, які мандрують на власних автівках. Подібною схемою обману поділилася українка Інеса, яка працює турагенткою та пояснила, чого варто остерігатися на кордоні. Українка стверджує, що на кордоні варто бути уважними та не допомагати незнайомцям. Оскільки шахраї просять допомоги, аби нібито швидше перетнути кордон.

