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    Это очень горячо. Рита Ора в бикини взволновала поклонников (фото)

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    Певица Рита Ора - Это очень горячо. Рита Ора в бикини взволновала поклонников (фото)
    Певица Рита Ора
    instagram.com/ritaora/

    Поклонники оценили стройную фигуру певицы в комментариях

    Популярная британская поп-исполнительница Рита Ора поделилась фото в полуобнаженном виде и взволновала фанатов. Серия снимков появилась на ее странице в Instagram.

    30-летняя знаменитость поделилась кадрами, сделанными во время съемки ее музыкального клипа на песню You For Me. Так, на первом фото она позирует с распущенными волосами в бежевом комплекте бикини. Ее образ дополнили серьги и браслеты. На другом кадре Ора запечатлена в красном купальнике, лежа на белой платформе над бассейном.

    instagram.com/ritaora/
    instagram.com/ritaora/

    Поклонники оценили стройную фигуру певицы в комментариях. «Вот это пресс», «Тело!», «Это очень красиво! Выглядишь стройно в этом бикини», «Сногсшибательная леди», «Это очень горячо», «Ты нереальная», — восхищались они.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Ирина Билык надела в 40-градусную жару кожаные сапоги и поделилась впечатлениями.

    В комментариях поклонники стали обсуждать, смогли бы они гулять по такой жаре в сапогах. Не обошлось и без комплиментов для артистки.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    Это очень горячо. Рита Ора в бикини взволновала поклонников (фото)