Участники шоу «Топ-модель по-украински» снялись в фотосете в стиле food-porn



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Первый «Последний шанс» сезона оказался очень эмоциональным. И кровавым. Точнее, кетчуповым. Номинантам на вылет – Ясе Крутовой и Ване Киянице – нужно было изображать счастливых фрикаделек

«Ребят ждет фотосессия в стиле food-porn, – рассказала ведущая проекта Нового канала Алла Костромичева. – Ни Яся, ни Ваня не смогли показать эмоцию искреннего удовольствия и комфорта в некомфортных условиях дефиле на катке. Поэтому мы с экспертами решили дать им возможность исправиться»

Участники в одном белье должны были позировать в огромной бутафорской тарелке с макаронами. А для пущей убедительности посреди съемки их поливали настоящим кетчупом и посыпали настоящими спагетти и овощами.

«Образ счастливой фрикадельки – это мое, – еще до начала съемки заявила Яся Крутова. – Я очень хочу показать всем, что могу быть хорошей моделью. Вика Рогальчук всего на сантиметр выше меня, а она была в финале. Ради победы я готова на все, даже есть сырое мясо, чтобы показать, что я – настоящая фрикаделька».

Ваня тоже был настроен на победу. Но посреди макарон «Мистер КПИ» выглядел нелепо. И явно чувствовал себя не в своей тарелке.

«На фотосессии Ваня показывал одно и то же, – рассказала Алла Костромичева. – Это не было фотопозированием. Сначала это была борьба с пастой, потом он пытался убить себя вилкой. Сюр какой-то! Эмоции счастья Ваня превратил в фарс. Во время фотосессии я вообще не понимала, что происходит. В результате удачного кадра у Вани не было. Думаю, это говорит о том, что человек вообще не заинтересован в том, чтобы остаться на проекте».

В итоге реалити Нового канала покинул Ваня Кияница. Больше всего из-за этого расстроилась Алиса Головнева. На проекте ребята начали встречаться. Поэтому слезам Алисы не было предела.

«Я пришел сюда с одной целью: стать моделью, – сказал Ваня. – Научиться дефилировать, позировать. Да, мне сложно открываться людям, потому что я знаю: если откроюсь полностью, то в мою открытость некоторые могут наплевать. Дома меня не ждет ничего. Когда я шел на проект, то оставил учебу, друзей, семью...»