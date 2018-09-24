Между безумием и реальностью: Фотопроект, который похож на кадры из арт-хаус фильма



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Думали ли вы о том, что с помощью простой фотографии можно воссоздать настоящий и неподдельный, авторский кино-шедевр?

Фотограф из Оклахомы Логан Циллмер (Logan Zillmer) показал, что это возможно, при помощи своей камеры и современных технологий создавая концептуальную, наполненную смыслом фотографию, больше напоминающую кадры из возможного будущего или фантастического фильма.

Основной сюжетной линией фотографий является стремление отобразить внутренний мир и переживания самого фотографа, его желание выразить себя через необычные грани искусства. Логан, вдохновлённый великим маэстро Чарли Чаплином, создаёт фотографии, лежащие на грани с реальностью и безумием. Так, на них можно особенно чётко проследить путь героя, похожего на Чаплина, его взлёты и падения, хождения по вершинам этого мира и, конечно же, воздушную лёгкость и невесомость, которыми пропитаны все его снимки.

Их оригинальность, по словам самого автора, исходит не из мыслей или идей: Циллмер не может даже самому себе объяснить, как ему пришла в голову та или иная идея, ведь они попросту возникают перед его глазами, порой будя посреди ночи и вынуждая хватать камеру, следуя творческому порыву. Каждая фотография пропитана светом, лёгкостью и динамикой, практически во всех работах присутствует такая неотъемлемая часть, как движение – куда-то, к чему-то или от кого-то. Быть может, это способ показать своё собственное развитие, постоянное стремление к чему-то новому, что постоянно преследует фотографа в его мечтах.

Каждая его фотография – уже своего рода кино, что заставляет задуматься о жизни, её смысле, о том, как много мы теряем или приобретаем в тот или иной момент, о ценностях, о насущных проблемах, что терзают весь мир, начиная от экологических катастроф и заканчивая, пожалуй, одной из самых сложных проблем современности – невозможностью отыскать себя в шумном, душном, скованном рамками и правилами мире.

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Джерело: Культурология