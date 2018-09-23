Куры — это новые котики: американцы скупают куриные подгузники, домики и костюмчики



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Джулия Бейкер

Фермер из города Клермонт в штате Калифорния Джули Бейкер придумала подгузник для кур, которых она выращивает

Кого только не заводят дома люди, чтобы дарить ласку и внимание. Кто-то по старинке покупает кошек и собак, кому-то по душе тараканы и пауки, некоторые любят экзотичных животных и заводят даже львов.

А в Америке все большую популярность набирают куры. Причем ухаживают за птицами, как за детьми — покупают им подгузники, костюмчики, специальные домики. Производство аксессуаров для курочек переживает сейчас пик популярности в США.

Десять лет назад Джулия Бейкер вместе со своей дочерью выращивала цыплят на ферме в Нью-Гэмпшире. Тогда она впервые увидела видео на YouTube про курицу, которая была одета в фартук, протянутый через зад. Импровизированный подгузник нужен был для того, чтобы птица не оставляла повсюду свой помет.

Бейкер настолько понравилась эта идея, что она решила непременно это повторить. У ее дочери была любимая курица по имени Абигейл, которую дочь частенько приносила домой. Поэтому был просто необходим контроль за испражнениями Абигейл.

Джулия начала шить подгузники для Абигейл. Вскоре к ней стали обращаться владельцы кур с просьбой сшить такие же для их питомцев. Тогда Джулия решила открыть интернет-магазин Pampered Poultry, стало поступать много заказов.

Сейчас Джулия продает от 500 до 1000 подгузников в месяц. Аксессуары стоят от 18 долларов.

Джерело: boredpanda.com