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    Куры — это новые котики: американцы скупают куриные подгузники, домики и костюмчики

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    <span>Джулия Бейкер</span> - Куры — это новые котики: американцы скупают куриные подгузники, домики и костюмчики
    Джулия Бейкер

    Фермер из города Клермонт в штате Калифорния Джули Бейкер придумала подгузник для кур, которых она выращивает

    Кого только не заводят дома люди, чтобы дарить ласку и внимание. Кто-то по старинке покупает кошек и собак, кому-то по душе тараканы и пауки, некоторые любят экзотичных животных и заводят даже львов.

     А в Америке все большую популярность набирают куры. Причем ухаживают за птицами, как за детьми — покупают им подгузники, костюмчики, специальные домики. Производство аксессуаров для курочек переживает сейчас пик популярности в США.

    Десять лет назад Джулия Бейкер вместе со своей дочерью выращивала цыплят на ферме в Нью-Гэмпшире. Тогда она впервые увидела видео на YouTube про курицу, которая была одета в фартук, протянутый через зад. Импровизированный подгузник нужен был для того, чтобы птица не оставляла повсюду свой помет.

    Бейкер настолько понравилась эта идея, что она решила непременно это повторить. У ее дочери была любимая курица по имени Абигейл, которую дочь частенько приносила домой. Поэтому был просто необходим контроль за испражнениями Абигейл.

    Джулия начала шить подгузники для Абигейл. Вскоре к ней стали обращаться владельцы кур с просьбой сшить такие же для их питомцев. Тогда Джулия решила открыть интернет-магазин Pampered Poultry, стало поступать много заказов.

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    Куры — это новые котики: американцы скупают куриные подгузники, домики и костюмчики
    Куры — это новые котики: американцы скупают куриные подгузники, домики и костюмчики
    Куры — это новые котики: американцы скупают куриные подгузники, домики и костюмчики
    Куры — это новые котики: американцы скупают куриные подгузники, домики и костюмчики
    Куры — это новые котики: американцы скупают куриные подгузники, домики и костюмчики
    Куры — это новые котики: американцы скупают куриные подгузники, домики и костюмчики
    Куры — это новые котики: американцы скупают куриные подгузники, домики и костюмчики
    Куры — это новые котики: американцы скупают куриные подгузники, домики и костюмчики
    Куры — это новые котики: американцы скупают куриные подгузники, домики и костюмчики
    Куры — это новые котики: американцы скупают куриные подгузники, домики и костюмчики
    Куры — это новые котики: американцы скупают куриные подгузники, домики и костюмчики
    Куры — это новые котики: американцы скупают куриные подгузники, домики и костюмчики
    Куры — это новые котики: американцы скупают куриные подгузники, домики и костюмчики
    Куры — это новые котики: американцы скупают куриные подгузники, домики и костюмчики
    Куры — это новые котики: американцы скупают куриные подгузники, домики и костюмчики
    Куры — это новые котики: американцы скупают куриные подгузники, домики и костюмчики
    Куры — это новые котики: американцы скупают куриные подгузники, домики и костюмчики
    Куры — это новые котики: американцы скупают куриные подгузники, домики и костюмчики
    Куры — это новые котики: американцы скупают куриные подгузники, домики и костюмчики
    Куры — это новые котики: американцы скупают куриные подгузники, домики и костюмчики

    Сейчас Джулия продает от 500 до 1000 подгузников в месяц. Аксессуары стоят от 18 долларов.

    Джерело: boredpanda.com

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