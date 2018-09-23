Красота и женственность в портретах Джованны Рикало



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Джованни Рикало

Профессиональный фотограф Джованни Рикало создал серию сказочных фотографий моделей. Девушек художник снимает сверху, что выглядит очень эффектно

Обычные снимки людей давно не привлекают фотографов. Художники все чаще ищут новые ракурсы, цвета и формы. Таким образом обычные портреты становятся особыми, а имена фотографов – известными.

Джованни Рикало решил тоже поэкспериментировать. Моделей в роскошных платьях он просит ложиться на землю. Саму же съемку мужчина проводит сверху, отчего кажется, что девушки – это куклы. Магичности добавляют и сюрреалистические декорации и позы моделей.

По словам Джованны, приступая к съемке, она словно погружается в иной мир. Мир, где исчезают все преграды между людьми, где перед глазами предстают их души. И именно их Джованна и пытается запечатлеть.

«Я пытаюсь зафиксировать воспоминания и особые моменты в настроении людей и природы. Фотография стала самой большой моей любовью. Захват эмоций — теперь большая часть меня, и сама идея схватывать чувства толкает меня на риск», — делится фотограф своими размышлениями.

«Выйдите и начинайте мечтать о том, чего вы всегда хотели. Все в ваших руках. Я знаю, чем хочу создавать магию. Она делает все возможным, и если вы верите в магию – верите в себя», – рассказал о своем проекте Джованни Рикало.

Джерело: 24tv.ua