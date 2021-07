Рисунок головы медведя, сделанный Леонардо да Винчи, продали за рекордную сумму

До начала аукциона набросок оценивали в 8−12 миллионов фунтов

Рисунок головы медведя, сделанный Леонардо да Винчи, продали на аукционе Christie's за рекордные для работ художника 8,86 миллиона фунтов. Об этом сообщается на сайте аукционного дома.

До начала аукциона набросок головы медведя оценивали в 8−12 миллионов фунтов. Он выполнен серебряной иглой на бумаге розово-бежевого оттенка размером семь на семь сантиметров. Технике такого рисунка Леонардо да Винчи обучил флорентийский художник Андреа дель Верроккьо.

Рисунок был сделан в первой половине 1480-х годов. Это одна из восьми работ художника, которые находятся в частных коллекциях.

Предыдущий рекорд стоимости работ Леонардо да Винчи был поставлен в 2001 году, когда рисунок «Лошадь и всадник» продали за 8,1 миллиона фунтов.

