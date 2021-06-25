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    В Нидерландах восстановили недостающие части картины Рембрандта «Ночной дозор». Как она выглядит сейчас (фото)

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    В Нидерландах восстановили недостающие части картины Рембрандта «Ночной дозор». Как она выглядит сейчас (фото)

    Холст в 1715 году обрезали со всех сторон, чтобы уместить между двумя дверьми в мэрии Амстердама

    В Рейксмусеуме в Амстердаме при помощи искусственного интеллекта восстановили недостающие фрагменты картины Рембрандта «Ночной дозор», созданной в 1642 году. Об этом сообщает Би-би-си.

    Холст в 1715 году лишился 60 см слева, 22 см сверху, 12 см снизу и 7 см справа. Полотно обрезали для того, чтобы оно поместилось между двумя дверьми в мэрии Амстердама.

    Для восстановления картины ИИ изучил копию «Ночного дозора», выполненную Герритом Лунденсом до обрезки оригинала, а также отсканированный оригинал Рембрандта. Восстановленные фрагменты были напечатаны и установлены по бокам полотна, чтобы посетители могли увидеть работу такой, какой ее задумывал автор.

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    В Нидерландах восстановили недостающие части картины Рембрандта «Ночной дозор». Как она выглядит сейчас (фото)
    В Нидерландах восстановили недостающие части картины Рембрандта «Ночной дозор». Как она выглядит сейчас (фото)

    На «Ночном дозоре» таким образом появились три новых персонажа (двое мужчин и мальчик), стал полностью виден шлем на мужчине справа, более заметным был сделан убегающий от полицейских мальчик на переднемРанее «Скотч» сообщал, что французский пожарный рассказал о последних словах раненой принцессы Дианы после аварии.

    Автомобиль, в котором находилась принцесса Уэльская, на высокой скорости врезался в столб в тонелле Альма в Париже. Ее возлюбленный Доди Аль-Файед и водитель Анри Поль погибли на месте. Диана вместе с телохранителем Тревором Рис-Джонсом оставались в сознании, но были сильно ранены. На место аварии прибыли врачи, а также бригада пожарных.

    Медики оказали первую помощь Тревору, чьи повреждения внешне казались серьезнее. Никто и подумать не мог, что Диана пострадала гораздо сильнее.

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    Теги: искусство
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    В Нидерландах восстановили недостающие части картины Рембрандта «Ночной дозор». Как она выглядит сейчас (фото)