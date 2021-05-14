Знаменитая картина Пикассо ушла с молотка за $103 миллиона (фото)

Последний раз картину выставляли на торги в 2013 году

Картину художника Пабло Пикассо «Женщина, сидящая у окна» (Femme assise près d’une fenêtre) продали на аукционе Christie's в Нью-Йорке за 103 миллиона долларов. Об этом сообщается на сайте аукционного дома.

Отмечается, что произведение было одним из топовых лотом аукциона. Финальная цена, которую назвал потенциальный покупатель картины, составила 90 миллионов долларов. С учетом всех сборов конечная стоимость лота составит 103,4 миллиона долларов.

«Женщина, сидящая у окна» была написана Пикассо в 1932 году. Последний раз ее выставляли на торги в 2013 году. Тогда ее цена составила почти 45 миллиона долларов.

Ранее «Скотч» сообщал, что модель ослепла из-за тату на глазах, но нисколько не жалеет о своем поступке.

Несмотря на то что из-за процедуры здоровье девушки оказалось в опасности, она заявила на ютуб-канале Truly, что ни о чем не жалеет, ведь татуировки сделали ее сильнее. Сара также отметила, что из-за ее рисунков на теле люди часто думают, что у нее нет образования или она преступница. Американка не стремится их осуждать в ответ, а желает им найти смелость для того, чтобы выражать себя.