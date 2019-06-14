Родителям покойной Юлии Началовой понадобилась помощь психологов



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Юлия Началова с родителями peopletalk.ru

Отец и мать прошли курс реабилитации в Израиле

Смерть Юлии Началовой не оставила равнодушным поклонников певицы и, конечно же, самых близких певицы - ее родителей.

Несмотря на то, что после похорон прошло уже три месяца, родные Юлии Началовой до сих пор не пришли в себя.

«Недавно летали на лечение в Израиль. Нам позвонил человек, который очень любил Юлю, был ее фанатом. Он нас пригласил на реабилитацию в эту страну. Там в клинике врачи нам очень помогли психологически», — рассказал Виктор Началов изданию Starhit.

Но даже после услуг, оказанных специалистами, отец певицы признался, что до сих пор старается избегать разговоров о дочери. «Мне пока сложно спокойно говорить о Юле. Не верится, что ее нет. Такое ощущение, что она на гастроли уехала», — рассказал Началов.

Родители артистки занимаются воспитанием 12-летней Веры, но при этом не запрещают девочке видеться с отцом. Так, сейчас ребенок отдыхает с семьей папы в Турции.

«Он постоянно с ней на связи. И мама Жени, вторая бабушка Веры, проявляет заботу. Можно сказать, что Вера живет со всеми. Но большую часть времени внучка проводит у нас дома, ведь у нее тут школа, и всеми нюансами, связанными с обучением Веры, занимается моя жена. Внучке, безусловно, тяжело, она не может свыкнуться с мыслью, что мамы не стало. Но она умница, достойно все переносит», — отметил отец покойной певицы.



