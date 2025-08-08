Російська блогерка зламала хребет під час участі в тренді на підборах

Жінка отримала велику кількість хейту за те, що поставила прагнення популярності вище за безпеку власної дитини

У Єкатеринбурзі 32-річна Мар’яна Баруткіна зламала хребет, виконуючи трюк для соціальних мереж. Жінка вирішила повторити популярний в мережі трюк під назвою «Виклик на шпильках», на яку її наштовхнула поза американської співачки Нікі Мінаж. Перший же запис для блогу обернувся для неї травмою, повідомляє «Главком» з посиланням The Sun.

Жінка поламала хребет під час виконання тренду Скриншот

На відео видно, як Мар’яна, взута у туфлі на високих підборах, намагається балансувати банці з дитячим харчуванням, яку вона встановила на перевернуту каструлю. В один момент вона втрачає рівновагу, падає та серйозно травмується. Пізніше лікарі діагностували компресійний перелом хребта – травму, яка потребувала тривалого лікування та носіння спеціального корсета протягом трьох місяців.

Мар’яна зізналася, що це була її перша спроба записати відео для блогу. Вона вирішила зайнятися створенням контенту всього за вісім тижнів після пологів. У соцмережах жінка прокоментувала подію короткою фразою: «Іронія? Карма? Чи просто життя, яке завжди випробовує нашу міцність у найнесподіваніший момент», – написала вона в Instagram.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Мариана | материнства | живу жизнь (@mariana_vasiuc)

Однак замість підтримки жінка отримала хвилю критики від користувачів соцмереж. Люди обурювалися тим, що молода мама вирішила ризикувати здоров’ям заради сумнівної популярності, нехтуючи безпекою дитини.

У відповідь на обвинувачення Мар’яна заявила, що дитина під наглядом – за нею дивляться дві няні. Вона також додала, що після випадку стала більш популярною і «тепер живе в статусі зірки».

Нагадаємо, нещодавно в Росії жінку оштрафували за образу українців. Суд в Улан-Уде визнав винною Євгенію Занданову у розпалюванні ненависті та оштрафував на 10 тис. рублів.