Уперше в Росії: жінку оштрафовано за образу українців

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Уперше в Росії: жінку оштрафовано за образу українців
Жінка не заперечувала факт надсилання повідомлень, але подала апеляцію на рішення суду
Російський суд визнав розпалюванням ненависті фрази зі словом «хохли»

Суд в Улан-Уде оштрафував місцеву мешканку Євгенію Занданову на 10 тис рублів, визнавши її винною у розпалюванні ненависті або ворожнечі. Причиною стало те, що росіянка назвала чоловіка у загальнобудинковому чаті «хохлом» та приписала українцям негативні риси. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

Інцидент стався у чаті будинку у Viber, де Занданова опублікувала кілька образливих повідомлень, зокрема: «ви все хохли», «Так у тебе в крові з-під тишка все робити» та «Ви все хохли підлі».

Згідно з висновком експертизи, ці фрази містили «принизливу оцінку особи за ознакою національності» та «приписували низку узагальнених негативних характеристик, притаманних представникам української національності».

Жінка не заперечувала факт надсилання повідомлень, але подала апеляцію на рішення суду. Вона стверджувала, що її опонент, якому були адресовані повідомлення, назвався росіянином, тому її висловлювання не могли принижувати гідність українців. Однак Верховний суд Бурятії відхилив скаргу та залишив рішення без змін.

Подібне рішення суду є нетиповим, оскільки термін «хохли» щодо українців регулярно використовують російські пропагандисти, такі як Маргарита Симоньян та Володимир Соловйов, а також представники влади, зокрема депутат Держдуми Андрій Гурульов.

Нагадаємо, росіяни створили онлайн-каталог, у якому «продають» українських дітей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на керівника благодійної організації Save Ukraine, колишнього дитячого омбудсмена Миколу Кулебу.

«З 2014 року діти з окупованих територій – Луганщини, Донеччини і Криму – систематично вивозилися на замовлення російських сімей під Москву та в інші регіони Росії. Схоже, попит на дітей зменшився, тож окупанти шукають нові способи «вдосконалення» цієї жахливої системи. Ми з командою Save Ukraine виявили доказ того, що вони перейшли до методів, які інакше як торгівлею дітьми не назвеш», – йдеться у дописі.

Кулеба зазначає, що на створеному сайті можна буквально «вибрати» собі дитину по фото з відкритими обличчями. Вони описують дітей як товар: «слухняна», «спокійна» тощо.

