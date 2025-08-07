Головна Київ Новини
Ракетний удар по Київській телевежі: СБУ вручила підозри двом військовим РФ

Олена Мазун
glavcom.ua
Олена Мазун
СБУ оголосила підозру офіцерам РФ
фото: Суспільне

Офіцерів звинувачують у воєнних злочинах, поєднаних з умисним вбивством, вчинених за попередньою змовою групою осіб

Прокуратура та Служба безпеки України заочно повідомили про підозри російському генералу та його підлеглому, які наказали завдати ракетний удар по Київській телевежі у березні 2022 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Зокрема, мова про:

  • генерал-лейтенанта Сергія Кобилаша – командувача дальньої авіації військово-повітряних сил армії країни-агресора;
  • полковника Олега Скітського – командира 121-го важкого бомбардувального полку військово-космічних сил Росії.
Підозру вручено двом російським військовим
Підозру вручено двом російським військовим
Офіс Генерального прокурора

В пресслужбі СБУ зазначили, що обидва чоловіки брали участь у підготовці та здійсненні ракетного удару по Київській телевежі 1 березня 2022 року. Військові за допомогою стратегічних бомбардувальників ТУ-95МС вдарили по телевежі крилатими ракетами Х–101 класу «повітря-земля».

Унаслідок ворожого обстрілу лікарні загинули п’ятеро цивільних людей, шестеро – отримали поранення. Також було пошкоджено технічні приміщення телецентру, багатоквартирні житлові будинки й спорткомплекс.

Дії російських військових кваліфіковано за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 КК України як видання наказу на вчинення порушень законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством, вчиненим за попередньою змовою групою осіб.

В Офісі Генпрокурора додали, що Сергій Кобилаш раніше вже отримав підозру за наказ завдати ракетний удар по Охматдиту у Києві 8 липня 2024 року. Також він є підозрюваним у вчиненні інших воєнних злочинів в Україні, а у березні 2024 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на його арешт.

Правоохоронці додали, що Олег Скітський підозрюється у завданні ракетного удару по Кривому Рогу влітку 2023 року, коли загинуло 8 цивільних осіб. Також його підозрюють в причетності до обстрілів енергетичних підприємств та електропідстанцій у Київській, Житомирській, Кіровоградській та Вінницькій областях у 2024 році.

Ракетний удар по Київській телевежі: СБУ вручила підозри двом військовим РФ
