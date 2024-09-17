Скільки має тривати випробувальний термін в Україні? Роз’яснення держпраці

Трудові відносини між працівниками та роботодавцями в Україні регулюються чинним законодавством, зокрема Кодексом законів про працю

Відповідно до чинного законодавства, випробувальний термін не може перевищувати трьох місяців, якщо інше не передбачено законодавством або колективними договорами. Про це повідомили фахівці Південно-Східного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці.

Зазначено, що до випробувального терміну не зараховуються дні, коли працівник фактично не працював, незалежно від причини. Ці норми прописані у статті 27 Кодексу законів про працю України.

В умовах війни, коли багато українців стали внутрішньо переміщеними особами або виїхали за кордон, важливо знати, як діяти у випадку зміни місця проживання працівника. Також, варто звернути увагу на інформацію про розірвання трудового договору з працівником під час його тимчасової непрацездатності.

Для отримання більш детальної інформації про трудові права та обов’язки, рекомендується звертатися до фахівців Державної служби з питань праці.

Нагадаємо, кадровий голод у держслужбі. Названо кількість вакансій.