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Дефіцит кадрів це головний виклик для нашої промисловості – СЕО «Метінвесту»

Дарія Демяник
glavcom.ua
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Дефіцит кадрів це головний виклик для нашої промисловості – СЕО «Метінвесту»
Економічне бронювання несе політично-соціальні ризики і може розділити суспільство, – переконаний Риженков
фото: metinvestholding.com

Економічне бронювання не розв’яже проблему з дефіцитом кадрів, яка вже існує в Україні – СЕО «Метінвесту»

Дефіцит кадрів це головний виклик для промислових підприємств України, адже зараз вони стикнулись із ситуацією, коли не можуть збільшити виробництво через нестачу працівників. Про це в інтерв’ю «Форбс» розповів генеральний директор «Метінвесту» Юрій Риженков.

«Від початку війни було мобілізовано 9 тис. наших співробітників, це 16% персоналу. Чому? Бо мобілізувати чоловіків на великому прозорому підприємстві набагато простіше. Тому треба думати, як саме для прозорих компаній розвʼязувати цю проблему. У нас, як у стратегічного підприємства, є бронь на 50% співробітників. Але вона не виправила ситуацію», – каже Риженков.

Він пояснив, що підготовка спеціаліста зазвичай займає 2-3 роки, тому компанія просто не встигає підготувати нові кадри. Натомість, економічне бронювання, яке пропонують чиновники, не вирішить проблему з дефіцитом кадрів, а лише розділить суспільство.

«Економічне бронювання несе політично-соціальні ризики і може розділити суспільство. Крім того, у нас багато працівників, які заробляють від 15 до 30 тис. грн. Вони вже не підпадають під економічну бронь, але є дуже важливими для нас. Тому саме по собі економічне бронювання проблему не розв’яже: має бути комплекс рішень, який дасть змогу економіці функціонувати й водночас залучати достатньо людей в армію», – переконаний Риженков.

Як відомо, раніше з’явилася інформація, що в Офісі президента відмовилися від ідеї «економічного бронювання», яка передбачає бронювання тільки для українців з високими зарплатами. Такий підхід викликав хвилю критики серед військових, експертів і населення. Але пізніше окремі чиновники все ж повернулися до цієї ідеї.

Натомість економісти заявляють, що сама ідея бронювання полягає не в тому, щоб врятувати когось від служби, а щоб не допустити обвалу економіки через вилучення у підприємств кваліфікованих та досвідчених співробітників, на підготовку яких потрібно чимало часу та ресурсів. Тому передусім моделі бронювання уряду потрібно обговорити з українськими роботодавцями.

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Теги: українці Україна робота населення

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